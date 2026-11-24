가수 박학기의 딸인 배우 박정연이 '100일의 거짓말'에서 친일파 아버지를 둔 독립운동가로 활약하고 있다. / 사진=tvN 방송화면 캡처

가수 박학기의 딸인 배우 박정연이 '100일의 거짓말'에서 친일파 아버지를 둔 독립운동가로 활약하고 있다. / 사진=tvN 방송화면 캡처

가수 박학기의 딸인 배우 박정연이 '100일의 거짓말'에서 친일파 아버지를 둔 독립운동가로 활약하고 있다. / 사진=tvN 방송화면 캡처

가수 박학기의 딸인 배우 박정연이 '100일의 거짓말'에서 친일파 아버지를 둔 독립운동가로 활약하고 있다.박정연은 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 친일파 아버지에 대한 마음의 빚을 안고 구국단의 독립운동에 동참하는 김명남 역을 맡았다.지난주 방송에서 김명남은 총독부로 돌진한 뒤 경찰에 쫓기던 곽운학(최덕문 분)을 돕던 중 이영복(이선 분)과 함께 동지 박세환(김동영 분)의 죽음을 목격했다. 이후 두 사람은 후쿠다(김중희 분)의 의심을 받으며 위기에 처했다.김태웅(박진영 분)은 약혼녀 김명남을 찾아가 두 사람의 혼인계약서 이면에 사토 신이치(진선규 분)와 김승억(이기영 분)의 금전 거래가 있었다는 사실을 알렸다. 김태웅은 김명남에게 돈을 빌려주면 김승억으로부터 교당리 부지를 매입해 토막촌 조선인들이 거주할 수 있도록 땅을 넘기겠다고 제안했다. 그 대가로 두 사람의 혼담도 무효화하겠다고 약속했다.제안을 받아들인 김명남은 자신의 장신구를 팔고 아버지의 위임장을 위조해 은행 금고에 보관된 금괴를 빼돌렸다. 이렇게 마련한 돈은 김태웅의 토지 매입 자금으로 사용됐다. 이후 이영복은 횡령에 대한 책임을 모두 자신이 지고 상해 구국단으로 떠나겠다는 뜻을 밝혔다. 그러자 김명남은 "같이 가. 상해"라며 동행하겠다는 의사를 전했다. 이어 "설마 내가 뒷일도 생각 안하고 아버지 은행 금고를 열었을까"라고 말한 김명남은 "좋아해, 영복아. 기억도 나지 않을 만큼 오래 전부터 좋아하고 있어"라며 오랫동안 간직해 온 마음을 고백했다.김명남은 친일파 집안에서 자랐지만 아버지와는 다른 길을 선택한 인물이다. 구국단의 작전에 참여해 동료들을 돕고, 토막촌 주민들을 위해 아버지의 재산까지 빼돌리는 등 독립운동에 적극적으로 나서고 있다. 박정연은 동지의 죽음을 목격한 뒤에도 자신의 선택을 이어가는 김명남의 모습을 연기했다.박정연은 가수 박학기의 둘째 딸로 알려져 있다. 그는 데뷔 전 SM엔터테인먼트에서 아이돌 연습생 생활을 했으며, 프리데뷔팀 SMROOKIES 멤버로 이름을 알렸다. 이후 아이돌이 아닌 배우의 길을 선택해 솔트엔터테인먼트에서 연기 활동을 시작했다.종영까지 2회를 남겨둔 '100일의 거짓말'은 오는 28일 오후 9시 10분 15회가 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr