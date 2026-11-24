사진=텐아시아DB

사진=소유 유튜브

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씨스타 출신 소유가 쿨해 보이는 이미지 때문에 연애에서 차인 적이 많다고 털어놨다.23일 유튜브 채널 '소유기'에는 '어디까지 폭로할지 감도 안 옴... 왔으면 앉아 EP. 1 2AM 정진운'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 소유는 초등학교 동창인 2AM 정진운에게 연애 고민을 꺼냈다. 남자들이 보기에 자신의 단점이 무엇인지 물은 그는 "내가 왜 연애를 못 하는 걸까?"라며 정진운의 생각을 궁금해했다.정진운은 평소 가까이에서 본 소유가 마음이 여린 사람이라고 했다. 그는 "사회적인 그 어떤 모습들이 여려 보이지가 않아. 이게 너무 달라"며 겉모습에 이끌려 다가온 사람이 실제로 소유를 만나면 처음에 기대했던 모습과 다르다고 느낄 수 있다고 말했다.소유는 "나 이래서 차인 적 많아"라며 고개를 끄덕였다. 연애할 때도 상대가 뭘 하든 "괜찮아, 그러든지 말든지"라고 할 사람처럼 보이지만, 막상 만나면 예상과 다른 모습을 보인다는 것이다. 소유는 그 차이를 두고 "세상 너무 여자인 거야"라고 표현했다.정진운은 소유를 좋아하는 사람들에게도 한마디를 보탰다. 그 차이를 부정적으로 받아들이지 않았으면 좋겠다며 "정말 좋은 친구예요"라고 말했다.제작진이 소유에게 어울릴 만한 상대를 묻자 정진운은 다른 업계에서 일하는 사람을 추천했다. 아티스트라면 그림을 그리는 사람을 예로 들었다. 그는 "안정적으로 계속 뭔가 차분히 그곳에 있는 사람"이 소유와 잘 맞을 것 같다고 했다.소유는 정진운에게도 어울리는 상대가 있다고 봤다. "상대방이 조금 자립심이 있어야 돼"라고 말한 그는 모든 일을 정진운에게 기대거나 무엇이든 함께하려는 상대라면 정진운이 힘들어할 것 같다고 덧붙였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr