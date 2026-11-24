모델 최소라의 남편이자 포토그래퍼 이코베가 가수 정준일과 10년째 우정을 이어오고 있는 사실을 공개했다. / 사진제공=MBC

모델 최소라의 남편이자 포토그래퍼 이코베가 가수 정준일과 10년째 우정을 이어오고 있는 사실을 공개했다. / 사진제공=MBC

모델 최소라의 남편이자 포토그래퍼 이코베가 가수 정준일과 10년째 우정을 이어오고 있는 사실을 공개했다. / 사진제공=MBC

모델 최소라의 남편이자 포토그래퍼 이코베가 가수 정준일과 10년째 우정을 이어오고 있는 사실을 공개했다.지난 22일 방송된 '전지적 집착 시점' 3회에서는 이코베의 일상과 카메라 수집 취미가 소개됐다. 이날 정준일은 이코베의 십년지기 친구로 출연해 그의 남다른 사진 사랑에 관해 이야기했다.이코베는 집에 약 60대의 카메라를 보유하고 있었다. 클래식 카메라부터 희귀 장비까지 종류도 다양했으며, 별도의 보관 냉장고까지 갖춰 놓은 상태였다. 이를 지켜본 정준일은 고가임에도 기능적으로 떨어져 실제 업무에는 활용하기 어려운 카메라를 두고 "잘못된 소비"라며 직설적인 평가를 했다. 그러면서도 이코베에 대해 "흘려 지나가는 것에 아름다운 의미를 찾는 다정한 친구"라고 설명하며 오랜 시간 곁에서 지켜본 친구의 성격을 전했다.이코베는 충무로에 위치한 희귀 카메라 전문점을 방문했다. 그는 전 세계에 약 500대밖에 없는 카메라를 살펴보며 관심을 보였다. 해당 카메라는 렌즈까지 포함하면 가격이 약 8200만원에 달하는 것으로 소개됐다. 이코베는 고가의 장비를 앞에 두고 "이유를 모르겠는데 군침이 돈다"며 카메라 수집에 대한 애정을 숨기지 않았다.카메라를 수집하는 데 그치지 않고 직접 필름을 인화하는 과정도 공개했다. 이코베는 빛이 차단된 암실에서 손끝의 감각을 활용해 빛과 색감을 조절하며 사진을 완성했다. 디지털 장비가 보편화된 상황에서도 아날로그 방식을 고수하는 이유에 대해서는 "계속 꿈을 꾸고 있는 기분이 든다"고 설명했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr