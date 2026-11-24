사진=텐아시아DB

사진=KBS2 '말자쇼'

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'말자쇼' 이현이가 두 아들을 영어유치원에 보낸 이유를 밝혔다.23일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'는 '엄마의 세계' 특집으로 꾸며졌다. 게스트로 출연한 이현이는 두 아들의 유치원 선택부터 초등학교 입학 후 세운 교육 원칙까지 털어놨다.이날 이현이는 "영어유치원은 둘 다 보냈다"며 첫째는 처음에 국공립 유치원에 다녔다고 밝혔다. 그러나 아이가 적응하지 못해 매일 울면서 가기 싫다고 했다고 돌아봤다. 당시 둘째를 출산한 직후라 첫째까지 계속 집에서 돌보기는 어려웠다고 했다.이현이는 아이를 받아줄 곳을 찾아 동네 교육기관을 돌아다녔다고 밝혔다. 국공립 유치원은 대기 순번이 50번대였고, 당장 자리가 있던 곳은 영어유치원이었다고 했다. 그는 "영어가 목적이라기보다 이 친구가 만족하면서 갈 수 있는 데라 보냈는데 보내고 나서 만족했다"고 말했다. 첫째의 경험을 바탕으로 둘째도 영어유치원에 보냈다고 덧붙였다.방청석에서 영어유치원 선택을 두고 고민하는 부부의 이야기도 나왔다. 이현이는 놀이 공간을 갖춘 곳과 학습 위주로 운영하는 곳이 있다며 아이에게 맞는 환경을 살펴야 한다고 말했다. 그는 "거기를 다닌다고 영어가 유창해지진 않는다"며 영어로 말을 걸었을 때 거부감이 줄고, 초등학교에서 영어를 배울 때 자신감을 갖는 정도를 기대할 수 있다고 했다.현재 두 아들은 초등학교 5학년과 1학년이다. 이현이는 입학할 때부터 "엄마 아빠가 각각 직업이 있듯이 너희 직업은 학생이다. 학생이 할 일을 해라"고 말했다며 공부를 자기 일로 받아들이도록 했다고 밝혔다.첫째는 국어·영어·수학과 농구·수영·배드민턴까지 여섯 가지를 배운다. 둘째는 교과 학원으로는 영어만 다니고, 축구·수영·배드민턴을 하고 있다고 했다.이현이는 여러 곳에 보내는 이유로 친구들과 어울릴 기회를 들었다. 그는 "억지로 시키는 게 아니라 그런 데를 가지 않으면 친구를 만날 수가 없다"며 "아이들이 다 학원에 있다. 거기서 사회생활이 이뤄진다"고 말했다.한편 이현이는 2012년 대기업 S전자 재직 중인 홍성기와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr