사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

레이싱모델 출신 지연수가 11년 전 갈치구이로 '요리 못하는 사람'이 된 사연을 털어놨다.23일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수의 하루!! 병원진료/민수 저녁식사/민수와 꿈나라'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지연수는 아들 민수의 저녁을 챙기기 위해 주방에 섰다. 김치볶음밥과 미역국, 찹스테이크를 준비하겠다고 한 그는 제작진이 김치도 직접 담그느냐고 묻자 김치는 사 먹는다며 웃었다. 냉면과 김치말이국수는 직접 만들어 먹는다고 했다. 그의 음식을 맛본 사람들로부터 협업 제안도 받았다. 지연수는 "자기들이 삼겹살집을 낼 테니까 레시피를 달라고" 했다며 당시 들은 말을 전했다.저녁을 준비하던 지연수는 11년 전 KBS2 '살림하는 남자들' 촬영 때 갈치구이를 만들었던 일을 떠올렸다. 그는 "원래 밥 먹는 장면이 없었는데 갑자기 밥을 하라고 하더라"고 말했다. 급히 홈쇼핑에서 산 냉동 갈치를 꺼낸 그는 해동할 틈도 없이 그대로 구웠다. 완성된 음식을 두고 지연수는 "갈치볶음이 된 것이다"라고 당시 상황을 설명했다.방송이 나간 뒤에는 갈치구이 한 장면으로 요리를 못한다는 기사가 쏟아졌다고 했다. 지연수는 그때 굳어진 이미지가 오히려 편하다며 웃었다. 자신을 저평가하는 사람이 많다는 말에 빗대 "저점 매수의 기회다. 지금 연락 달라"고 너스레를 떨었다.지연수는 지난 10월 자신의 유튜브 채널에서 재혼에 대한 생각을 밝힌 바 있다. 그는 "누굴 좀 만나고 재혼에 대한 생각도 열렸다"며 자신은 물론 아들 민수와도 잘 맞고, 함께 좋은 가정을 꾸릴 수 있는 사람이라면 결혼을 생각해 볼 수 있다고 말했다.한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수를 뒀다. 두 사람은 2020년 이혼했으며 지연수는 이후 홀로 아들을 키워왔다. 일라이는 최근 재혼 소식을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr