김종국이 의사인 친형에 대해 자랑한다. / 사진=텐아시아 DB

김종국이 의사인 친형에 대해 자랑한다. / 사진제공=SBS Plus·MBN

김종국이 의사인 친형에 대해 자랑한다.오는 24일 오후 9시 40분 방송되는 SBS Plus·MBN 예능 '상남자의 여행법 in 마나도' 마지막 8회에서는 추성훈, 김종국, 안재현이 마나도 여행의 마지막 날을 맞아 에메랄드빛 바다와 새하얀 백사장이 펼쳐진 인도네시아의 숨은 명소 리하가섬을 찾는다.여행 첫날부터 바퀴벌레에 기겁했던 안재현은 섬에 도착하자마자 마주친 곤충들에 긴장한다. 김종국은 그런 안재현을 신기해하면서도 "곤충 공포증 있는 사람들이 있다"며 공감한다.이어 안재현은 형들과 함께 첫 해양 액티비티로 바나나보트에 오른다. 투명한 바닷속을 들여다보던 김종국이 "상어 보이겠는데?"라며 장난을 치자 안재현은 잔뜩 겁을 먹는다. 보트가 속도를 높이자 추성훈은 물장난에 신이 난 반면, 안재현은 손잡이를 꽉 붙든 채 선장님을 다급하게 부른다.평소 여름이면 집에만 있었다는 안재현은 물살에 익숙해지자 비로소 바다 풍경을 즐기며 "이걸 왜 모르고 살았을까"라고 뒤늦게 깨달은 아쉬움을 털어놓는다. 그러나 즐거움도 잠시, 보트가 속도를 더 높이자 세 사람은 중심을 잃고 바다에 빠진다. 안재현은 물 밖으로 나온 후에도 한동안 정신이 혼미한 모습으로 웃음을 자아낸다.이어 안재현은 형들과 바다 카약에 도전한다. 추성훈과 김종국은 레이스를 제안하며 빠르게 치고 나가지만, 안재현의 카약은 출발부터 엉뚱한 방향으로 향한다. 아무리 노를 저어도 앞으로 나아가지 않자 안재현은 결국 노를 내려놓고 맨손으로 물을 젓는 기상천외한 질주를 시작한다.김종국이 성형외과 의사인 친형의 학창 시절을 떠올리는 장면도 공개된다. 형이 어릴 때부터 모범생이었냐는 질문에 김종국은 "완전 공부만 했다. 항상 전교 1등이었다"며 자부심을 내비친다. 이어 추성훈의 얼굴을 빤히 보던 김종국이 "형은 안 가죠?"라고 한마디를 던져 추성훈을 발끈하게 만든다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr