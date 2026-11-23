사진=추사랑 인스타그램

사진=야노시호 인스타그램

사진=야노시호 인스타그램

추사랑이 은퇴전을 마친 아빠 추성훈에게 용돈은 괜찮다며 건강을 당부했다.23일 추사랑은 자신의 SNS에 "아빠의 마지막 경기를 엄마랑 함께 보고 왔어요"라는 글과 함께 경기장에서 찍은 사진 여러 장을 공개했다.사진 속 추사랑은 검은색 점퍼에 안경을 쓰고 관중석에 앉아 있다. 흰색 니트를 입은 엄마 야노 시호와 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라봤다. 추성훈까지 세 가족이 나란히 서서 환하게 웃는 사진도 함께 올렸다.추사랑은 "그동안 진짜 수고 많았어 아빠!"라며 선수 생활을 마친 추성훈에게 인사를 건넸다. 그는 "용돈은 괜찮으니까 이제 아프지 말고 건강해"라며 "앞으로도 나한테는 제일 멋진 아빠야. 사랑해"라고 적었다.추사랑이 용돈을 언급한 건 추성훈이 은퇴전 직후 건넨 농담에 대한 답이었다. 추성훈은 마지막 경기에서 받는 대전료 전액을 격투기 후배들에게 기부하겠다고 밝히고 "사랑아, 미안하지만 이번엔 용돈 없다"고 말해 웃음을 안겼다.추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 종합격투기 대회 '블랙컴뱃 17'에서 UFC 출신 크리스 리벤과 맞붙었다. 16년 만에 다시 만난 상대와 3라운드까지 접전을 벌인 그는 1대 2 판정패로 22년간의 종합격투기 선수 생활을 마무리했다.야노 시호와 추사랑은 관중석에서 추성훈의 마지막 경기를 지켜봤다. 경기가 끝난 뒤 추사랑은 케이지 위에서 아빠를 끌어안고 눈물을 흘렸다.추성훈은 경기 후 "이제 싸우지 않을 테니 어머니도 걱정 안 하셔도 된다"며 자신을 응원해 온 팬들에게도 감사 인사를 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr