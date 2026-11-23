사진=텐아시아DB

사진=SBS '우리들의 발라드2'

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'우리들의 발라드2' 전현무가 마지막 사랑에 대해 언급했다.23일 방송된 SBS 예능 '우리들의 발라드2'(이하 '우발라2')에서는 세미파이널 진출을 위한 3라운드 '듀엣 미션'이 펼쳐졌다.이날 이민우와 박예승은 '전현무의 플레이리스트'에서 한 곡을 골라 듀엣 무대를 꾸미게 됐다. 목록의 첫 곡으로 박진영의 '대낮에 한 이별'이 나오자 패널들은 야유를 보냈다.주우재는 전현무가 이 곡을 여러 차례 언급했다며 '우리들의 발라드2'에서만 다섯 번은 들은 것 같다고 했다. 어떤 의미가 있는 노래냐는 질문에 전현무는 "대낮에 이별을 했다. 석촌호수였다"라고 답해 웃음을 자아냈다.목록에는 박기영의 '마지막 사랑', 나미의 '슬픈 인연', 조장혁의 '중독된 사랑', 장혜진의 '내게로'도 있었다. 박경림은 "노래들이 왜 다 슬프냐"며 궁금증을 드러냈다.전현무는 다섯 곡의 제목을 엮어 자신의 연애사를 풀어냈다. 그는 자신의 인생이 '중독된 사랑'으로 시작해 대낮에 이별을 했고, '마지막 사랑'이 '슬픈 인연'으로 가슴에 남았다고 했다. 마지막에는 '내게로'를 끌어와 결국 자신만 남았다고 너스레를 떨었다.이를 들은 주우재는 "그러기에는 기사로 본 게 많은데"라며 전현무의 과거 연애 보도를 언급했다. 전현무는 "그게 마지막이다. 마지막 기사가 마지막 사랑"이라고 받아쳐 웃음을 안겼다.이민우와 박예승이 듀엣곡으로 고른 노래는 조장혁의 '중독된 사랑'이었다. 전현무는 이 곡을 두고 "노래방만 가면 록발라드만 불렀다. 저의 뜨거웠던 시절에 불렀던 노래다"라고 말했다. 당시 주변에서도 록발라드가 인기였다고 돌아보며 두 참가자의 무대에 기대를 드러냈다.한편 전현무는 2018년 MBC '나 혼자 산다'에 함께 출연한 모델 한혜진과 열애를 인정했으며, 2019년 3월 결별 소식을 전했다. 같은 해 11월에는 KBS 아나운서 출신 방송인 이혜성과 공개 열애를 시작했으나 2022년 2월 결별했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr