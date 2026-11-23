사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 이지영이 바다와 강이 보고 싶은 날마다 다른 집으로 퇴근한다고 밝혔다.23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '완강 후 바로 찾아온 일타강사' 이지영 편이 공개됐다.이날 수능 사회탐구 영역 강사 이지영은 정호철이 어디에서 왔느냐고 묻자 "오늘은 양평에서 왔다"고 답했다. 현재 집이 세 채라는 그는 1년을 대략 3분의 1씩 나눠 지낸다며 "바다가 보고 싶은 날은 바다 쪽 집으로 퇴근하고 강이 보고 싶은 날은 강 쪽 집으로 퇴근한다"고 말했다.퇴근길이 길어진 데에는 서울에 살 때의 경험이 영향을 줬다. 이지영은 잠실과 석촌 일대에 거주할 당시 누적 450만명가량의 학생을 가르치면서 학부모들까지 자신을 알아봤다고 밝혔다. 그는 "산책을 하거나 걸으려고 하면 한 걸음 한 걸음마다 학부모님 상담을 해드려야 하는 상황이 오더라"고 회상했다.헬스장에서 러닝머신을 타는 중에도 옆에서 학습 상담을 요청받았다고 했다. 엘리베이터에서 마주친 사람이 곧바로 인터넷 게시판에 '지영쌤 봤다'는 글을 올리기도 했다며 "사생활까지 실시간으로 공유되는 느낌이었다"고 털어놨다.이지영은 건강을 회복한 뒤 조용한 곳에서 책을 쓰고 운동할 수 있는 생활을 원했다고 밝혔다. 그는 "그래서 퇴근을 좀 멀리 하는 편"이라고 덧붙였다.어린 시절에는 수해로 살던 집을 잃었다고 했다. 이지영은 인천에서 가족과 살던 반지하 집이 물에 잠긴 뒤 충북으로 옮겨 고등학교까지 다녔다고 밝혔다. 그는 "어릴 땐 가난하다거나 힘들다는 걸 몰랐다"며 이재민이 돼 갈 곳이 없어진 뒤에야 집안 형편을 실감했다고 돌아봤다.서울대 윤리교육과 재학 시절의 연애 이야기도 꺼냈다. 이지영은 자신이 공부와 과외에 몰두할 당시 학생운동을 열심히 하던 선배와 교제했다며, 상대가 "사상이 통하지 않는다"는 이유로 이별을 통보했다고 밝혔다.헤어진 뒤에도 동기와 선후배가 겹쳐 누구와 사귀었던 사람으로 계속 언급됐다고 했다. 이지영은 캠퍼스 커플의 경험을 두고 "평생 꼬리표로 따라다니더라"고 말했다. 현재는 연애를 쉰 지 오래됐으며 새로 누군가를 만나고 싶다는 생각을 할 여유도 없다고 전했다.이지영은 앞서 2014년에 연봉 100억원을 받았으며 이후 그 아래로 내려간 적이 없다고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr