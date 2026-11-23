사진=텐아시아DB

사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 김미경이 오토바이에 깔린 순간 다음 날 촬영부터 걱정했다고 밝혔다.23일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게' 68회에서는 배우 김미경이 제주에서 이영자, 박세리, 김창옥과 식사를 나눴다.이날 김창옥이 제주 해안도로에서 바이크를 타는 재미를 이야기하자 김미경도 오토바이를 좋아한다고 밝혔다. 어릴 때 친구와 함께 친구 아버지의 오토바이를 몰래 타본 적이 있다는 그는 코로나19 유행 때 혼자 할 수 있는 취미를 찾다가 오토바이 면허를 땄다고 말했다.김미경이 바이크에서 멀어진 계기는 한 차례의 사고였다. 다른 사람의 오토바이를 타던 중 옆에 홈이 있는 것을 미처 보지 못해 넘어졌다고 했다. 그는 "어느 날 다른 사람 바이크를 타다가 깔렸다"며 당시 상황을 떠올렸다.넘어진 직후 가장 먼저 든 생각은 다음 날 촬영이었다. 김미경은 "'큰일 났다. 나 내일 촬영인데'라는 생각이 들었다"며 혹시 뼈가 부러져 일정에 차질이 생길까 걱정했다고 밝혔다. 그는 "아픈 건 상관없는데 촬영에 지장을 주면 안 되지 않나"라고 말했다.김미경은 그 일을 겪은 뒤 작품에 출연하는 동안에는 오토바이를 타지 않기로 했다고 밝혔다. 자신의 부상으로 촬영에 지장을 줄 수 있다는 생각에서 내린 결정이었다. 바이크를 탄 지는 오래됐지만 스쿠버다이빙과 스카이다이빙 등 다른 취미는 계속 즐긴다고 했다.최근에도 다이빙을 하러 제주 섶섬을 찾았다는 김미경은 수심 22m까지 내려가는 모습을 공개했다. 그는 스쿠버다이빙을 "저의 숨 쉴 구멍"이라며 물속에서는 자신이 내는 기포 소리만 들린다고 말했다.드라마 '웰컴투 삼달리'에서 해녀 회장 역을 맡았을 때는 물질 장면을 위해 대역 없이 수심 8m까지 잠수했다고 밝혔다. 제주에서 촬영을 도와준 해녀들을 다시 만난 그는 해녀 학교도 알아봤지만 나이 때문에 들어갈 수 없었다고 털어놨다. 해녀들은 학교에 가지 않아도 이곳에서 배울 수 있다며 그를 반겼다.김미경은 어린 시절 태권도와 수영을 하고 싶었고 운동선수가 꿈이었다고도 밝혔다. 부상을 걱정한 어머니의 반대로 당시에는 도전하지 못했지만, 성인이 돼 돈을 벌기 시작하면서 그때 못 했던 운동을 하나씩 해보고 있다고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr