모델 최소라의 남편이자 포토그래퍼 이코베가 아내와의 첫 만남부터 결혼, 출산까지 10년간의 이야기를 공개했다. / 사진제공=MBC

모델 최소라의 남편이자 포토그래퍼 이코베가 아내와의 첫 만남부터 결혼, 출산까지 10년간의 이야기를 공개했다. / 사진제공=MBC

모델 최소라의 남편이자 포토그래퍼 이코베가 아내와의 첫 만남부터 결혼, 출산까지 10년간의 이야기를 공개했다.지난 22일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 집착 시점'(이하 '전착시') 3회에서는 패션 포토그래퍼 이코베가 출연해 최소라와의 결혼 생활과 사진에 대한 애정을 전했다.이코베는 최근 태어난 딸 초이와 아내 최소라가 함께 생활하는 집을 공개했다. 집안 곳곳에는 부부의 추억을 담은 사진이 놓여 있었으며, 60대에 달하는 카메라와 전용 보관 냉장고도 마련돼 있었다. 특히 칼 라거펠트와 엘리자베스 2세도 사용한 것으로 알려진 클래식 카메라까지 소장하고 있어 눈길을 끌었다.이코베는 10년 전 뉴욕 패션위크에서 최소라와 처음 인연을 맺었다고 밝혔다. 이후 연애와 결혼, 출산에 이르기까지 아내의 모습을 사진으로 남겨왔으며, 그동안 촬영한 사진만 무려 10만 장에 달한다고 설명했다.최근 딸 초이가 태어났을 때도 촬영을 멈추지 않았다. 이코베는 출산 순간을 놓치지 않기 위해 스마트 안경을 활용해 당시 상황을 기록했다. 현재 그는 결혼식 직전부터 딸을 품에 안기까지 지난 10년의 기록을 모은 사진전을 준비하고 있다. 최소라와 함께한 시간을 한자리에서 볼 수 있도록 그동안 촬영한 사진들을 정리하고 있는 것.이코베는 사진 작업을 이어오는 과정이 순탄하지만은 않았다고 털어놨다. 몇 차례 사진을 그만두고 싶었던 순간도 있었지만 "옆에 소라가 있어 계속할 수 있었다"며 아내를 향한 애정을 표현했다. 이어 "딸 초이와 인생 2막을 준비하는 게 내 사명"이라며 세 가족이 함께할 앞으로의 일상도 사진으로 기록하겠다는 뜻을 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr