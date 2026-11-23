사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 34기 영숙이 과거 출연했던 20기 광수에게 관심이 있었다는 고백을 털어놔 놀라움을 자아냈다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 34기_여자들의 가감 없는 찐 걸스토크'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영숙, 정숙, 현숙이 함께 방에서 대화를 나눴다. 정숙은 영숙에게 "방송 나가면 영숙 언니 여자들한테 진짜 인기 많을 것 같다"고 했다. 생각에 빠진 영숙은 "지금 그 만 되게"라며 말을 못 잇고 있었고 현숙은 "그거 실례다"고 너스레를 떨었다.이에 정숙은 수습하며 "남자한테도 연락 올 것 같은데 비율이 8:2"라고 했다. 이말에 영숙은 "구체적인 수치 뭐냐"며 "아니지 두 명이라도 감사해야 하나"고 해 웃음을 자아냈다. 이때 정숙은 "저는 30기 상철님 진짜 좋아한다"며 "세무사고 매끈매끈하다 춤췄던 분이다"고 설명했다.진짜 DM까지 보낼 생각 했다는 정숙에게 영숙은 "너 그냥 춤춰서 좋은거 아니냐"고 했고 현숙은 "춤춰서 좋아하는 거 맞는 것 같다"고 했다. 이에 정숙은 "본인 가치관에 재미 추구가 엄청나다는 증거다"며 "전 춤추는 사람은 무조건 호감이다"고 했다.이때 영숙은 "난 다른 기수 출연자 중 마음에 드는 남자가 있었다"고 하며 20기 광수를 언급했다. 이어 영숙은 "최종 선택은 안 했지만 같은 기수 영자랑 맺어졌다"며 "암튼 그 사람이 참 괜찮아 보여서 DM은 아니지만 그렇게 마음에 품고 있었는데 결국 영자랑 결혼했더라 그래서 그대로 안녕"이라고 너스레를 떨었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr