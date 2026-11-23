사진 = 유튜브 채널 'ENA 이엔에이' 캡처

사진 = 유튜브 채널 'ENA 이엔에이' 캡처

내년 1월 결혼식을 앞둔 '나는 솔로' 30기 영수와 옥순 커플이 첫 만남 2주 만에 연애를 시작한 설레는 고백 비화부터 신혼집을 구하지 못해 겪는 고충까지 솔직하게 털어놓았다.ENA 유튜브 채널 영상에서는 '썸만 4개월이라더니?! 2주만에 고백, 결혼 앞둔 나솔 옥수동 커플의 캠핑 데이트'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서는 결혼 준비에 한창인 30기 영수와 옥순이 생애 첫 캠핑에 도전해 진솔한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.캠핑장으로 향하던 영수와 옥순은 아직 신혼집을 마련하지 못한 현실을 언급하며 "우리 빨리 집 구해야 되는데"라고 웃음을 터뜨렸다.두 사람이 가장 중요하게 여기는 집의 조건은 화장실 두 개와 화이트 톤 인테리어였다. 영수와 옥순은 원하는 평수에서 화장실이 두 개인 매물을 찾기가 너무 어렵다고 입을 모았다.화장실 두 개를 고집하는 이유에 대해 옥순은 "나랑 자기랑 씻는 게 오래 걸린다"고 설명했고 영수는 "우리가 같이 하는 게 많다 보니까 한 명 씻으면 한 명은 기다려야 하니까"라며 동거 중 겪는 난처한 상황을 토로했다.연애를 시작하게 된 결정적인 순간도 회상했다. 지난해 11월 '나는 솔로' 가을 촬영으로 처음 인연을 맺은 두 사람은 평소 신중한 성격 탓에 보통 3개월에서 4개월의 탐색 기간을 거치곤 했다. 하지만 실제 연애는 첫 만남 후 불과 2주 만에 초고속으로 성사됐다.영수는 함박눈이 쏟아지던 지난해 12월 4일 꽃다발을 사 들고 옥순의 센터로 직접 찾아가 마음을 고백했던 기억을 떠올렸다. 옥순은 처음 봤을 때 영수를 헬스장 관장님처럼 무서운 인상으로 오해했다고 말했고, 영수는 옥순이 밝은 에너지를 지닌 신기한 사람처럼 느껴졌다고 화답했다.결혼식과 신혼여행을 향한 구체적인 청사진도 공개했다. 스페인과 포르투갈을 신혼여행지로 점찍은 영수와 옥순은 현지에서 맛볼 와인과 에그타르트를 떠올리며 설렘을 드러냈다.본식을 위해 다이어트에 매진 중이라는 옥순과 함께 영수는 프로그램 출연 당시 흘러나왔던 배경음악을 식전 영상이나 축가에 활용하자는 세심한 아이디어를 나눴다.캠핑 내내 부탄가스 캔 보관과 불판 크기 조절, 일산화탄소 중독 예방을 위한 환기까지 빈틈없이 챙긴 영수는 듬직한 예비 신랑의 면모를 뽐냈다. 캠핑의 매력에 푹 빠진 영수와 옥순은 먼 훗날 아이가 태어나도 가족이 함께 야외 캠핑을 즐기고 싶다는 소망을 전하며 훈훈하게 데이트를 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr