사진=소유 유튜브

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2AM 출신 정진운이 전 여자친구의 친구와 교제한 적이 있다고 밝혔다.23일 유튜브 채널 '소유기 SOYOUGI'에는 '어디까지 폭로할지 감도 안 옴... 왔으면 앉아 EP. 1 2AM 정진운'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 소유는 초등학교 동창인 그룹 2AM 정진운을 집으로 초대했다. 소유는 정진운의 연애 스타일에 대해 "여자친구가 생기면 바로 연애 중이라고 말한다. 여자친구 입장에서는 안 불안할 것 같다. 안정형"이라고 말했다.제작진은 두 사람에게 "친구의 전 연인과 사귈 수 있느냐"고 물었다. 소유는 "몰랐으면 만날 수 있는데 알고 만나면 너무 찝찝할 것 같다"고 답했다.정진운은 "내가 (비투비) 창섭이의 전 여자친구와 사귄다고 상상하면 선 넘은 게 맞다"면서도 "나는 그런 경험이 있다"고 털어놨다. 과거 가깝게 지내던 여성에게 먼저 "우리 잘해볼래?"라고 마음을 전했다고 밝혔다.정진운은 상대가 교제를 망설인 이유에 대해 "'너의 전 여자 친구가 내 친구야'라고 하더라"고 말했다. 그는 "이미 난 마음을 뱉었으니까, 친구한테 충분히 고민하라고 했다"고 덧붙였다.소유가 두 사람이 실제로 만났는지 다시 묻자 정진운은 "그래서 사귀었다"고 답했다. 그는 "사전에 그분이 내 전 여자 친구에게 어느 정도의 동의를 구한 상태였다"고 밝혔다.소유도 "내 친구가 좋아하는 남자를 만난 적은 있다. 그 친구가 좋아하는지 몰랐다"고 털어놨다. 그는 "친구와 얘기했는데 그냥 사귀라고 해서 찝찝하게 연애를 시작했다"고 돌아봤다.사랑과 우정 중 하나를 골라야 한다면 '사랑'을 택하겠다는 소유는 "사실 남자친구와는 헤어질 수 있는데 친구는 평생 남지 않냐"며 "그런데 이걸 이해 못 해주는 친구는 친구가 아니지 않냐"고 말했다.학창 시절 이야기도 나왔다. 소유는 정진운이 당시 인기가 많았다며 "그때 진운이가 눈웃음을 엄청 치고 다녔다"고 회상했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr