사진 = '꼰대희' 유튜브 채널 캡처

사진 = '꼰대희' 유튜브 채널 캡처

베스티 멤버 혜연과 유지, 다혜, 해령이 13년 전 발표한 '연애의 조건' 역주행 신화에 힘입어 10년 만에 완전체로 재결합하게 된 비화와 거침없는 현실 입담을 대방출하며 유쾌한 웃음을 선사했다.개그맨 김대희가 운영하는 유튜브 채널 '꼰대희'에서는 '11년만의 역주행 신화 베스티 완전체와 함께 포트럭 파티'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 리더 혜연은 발매 13년이 지난 곡 '연애의 조건'이 소셜미디어 숏폼 챌린지를 통해 역주행 열풍을 일으킨 당시를 회상했다.혜연은 "처음엔 잠깐 유행하다 말 줄 알았다"며 "팬분들이 인스타그램 메시지로 다른 가수분들의 커버 영상을 엄청 보내주셔서 그때 처음 알게 됐고 정말 베스티 모여야 되나라는 생각이 들었다"고 털어놨다.네 사람을 한자리에 모은 일등 공신은 막내 해령이었다. 혜연은 "해령이 주변에서 베스티가 합치지 않느냐는 연락이 쏟아진다며 진짜 뭉쳐야 하는 것 아니냐고 설득했다"고 설명했다. 각자 활동으로 바빠 모일 수 있을지 고민하던 혜연을 향해 해령은 유지와 만나기로 했으니 나오라고 주도했고 유지가 다혜에게 연락하면서 한 샤부샤부 식당에서 전격 회동이 성사됐다.10년 만에 완전체로 마주 앉은 네 사람의 첫 재회 현장은 웃음과 긴장이 공존했다. 혜연은 당시 분위기에 대해 "마치 선 자리에 나간 것처럼 긴장되고 손에 땀이 났다"며 "멤버들도 어색해하는 것 같았고 다들 밥 먹을 때 얼굴 안 보고 밥만 먹더라 본격적인 활동을 논의할지 추억으로 남길지 눈치만 봤다"고 고백했다.다혜 역시 "재결합과 추억 간직 사이에서 고민이 깊었으나 멤버들을 보자마자 생각이 바뀌었다"고 전했다. 다혜는 당시 심경에 대해 "무조건 해야겠다"며 "그리고 하면 진짜 잘될 것 같다는 생각이 들었고 멤버들이 각자의 자리에서 성장해 있더라"며 단번에 결심이 섰던 순간을 떠올렸다.유지는 다들 예전과 똑같아서 오랜만에 만난 기분이 들지 않았다고 덧붙였고, 재결합을 이끈 해령은 "언니들 보자마자 첫사랑 다시 만난 기분이었다"며 "알 수 없는 정적과 어색함 등 언니들의 반응이 오히려 재밌었다"고 말해 폭소를 유발했다.멤버들의 꾸밈없고 솔직한 입담은 식사와 동안 비결 토크에서도 빛을 발했다. 식사 메뉴로 회가 등장하자 다혜는 "소주가 있으면 좋은데"라고 너스레를 떨며 털털한 매력을 뽐냈다.멤버들의 변함없는 미모를 지켜보던 김대희가 30대에 접어들었는데도 동안이라며 피부과를 어디로 다니는지 묻자, 해령은 "울쎄라랑 써마지 때려박고 있다"고 가감 없이 고백해 현장을 초토화했다.이에 김대희는 "관리하는 것이 특별히 없다는 말은 다 거짓말"이라며 해령의 솔직함을 칭찬했고 네 사람은 10년의 공백이 무색한 환상의 호흡을 자랑하며 앞으로 펼쳐질 완전체 활동에 대한 기대감을 높였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr