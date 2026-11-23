전 프로 바둑기사 이세돌이 걸그룹을 향한 남다른 팬심을 고백했다 / 사진=텐아시아 DB

전 프로 바둑기사 이세돌이 걸그룹을 향한 남다른 팬심을 고백했다 / 사진 제공 = TV CHOSUN ‘어른왕자’

전 프로 바둑기사 이세돌이 걸그룹을 향한 남다른 팬심을 고백했다오는 30일 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 예능 '어른왕자'는 어른이지만 철없는 마음을 간직한 남자들이 평소 꿈꿔온 소소한 일들을 함께 실현하는 리얼 버라이어티 프로그램이다. 이경규와 전 축구 국가대표 감독 최용수에 이어 이세돌이 세 번째 멤버로 합류했다.최근 공개된 티저 영상에는 이세돌의 의외의 모습이 담겼다. 통산 1324승을 기록한 바둑계의 전설이자 알파고를 상대로 승리를 거둔 그는 평소 걸그룹에 관심이 많다고 밝혔다.이세돌은 오마이걸, 에스파, A2O LITE 등 여러 아이돌 그룹의 이름을 언급하며 "걸그룹 너무 좋아"라고 말했다. 바둑 대국에서 보여줬던 진지한 모습과 달리 걸그룹 이야기에 들뜬 모습을 보였다.그는 평소 이루고 싶었던 소원도 공개했다. 이세돌은 "아이돌 콘서트 가보고 싶었는데"라며 콘서트 관람에 대한 바람을 드러냈다. 세계적인 바둑기사의 예상 밖 취미가 공개되면서 그가 예능에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.이세돌의 첫 리얼 버라이어티 도전에 이경규도 지원을 약속했다. 영상에서 이경규는 "세돌 씨는 밀어줘야 합니다. 안 그러면 살아남지 못해요"라며 이세돌을 챙기는 모습을 보였다.이경규가 새로운 '규라인' 후보로 이세돌을 점찍은 가운데, 바둑과 축구, 예능에서 각기 이름을 알린 세 사람이 어떤 호흡을 보여줄지도 관전 포인트다.또한 지난 20일 종영한 KBS2 '백수 이세돌'에서 정재형, 장도연과 호흡을 맞추며 다양한 직업에 도전했던 그는 종영 열흘 만에 또 다른 고정 예능으로 시청자들을 만난다. 바둑기사 은퇴 후 넷플릭스 '데블스 플랜: 데스룸' 등 여러 예능에 출연했던 이세돌이 이번에는 이경규, 최용수와 함께 리얼 버라이어티에 나서는 것. 누적 상금 약 98억원을 기록한 바둑계의 전설이 방송가에서도 활동을 이어가고 있다.이세돌은 프로기사 시절 세계대회 18회, 국내대회 32회 등 통산 50차례 우승을 차지한 바둑계의 전설이다. 2019년 은퇴 당시 누적 상금만 약 98억원에 달하는 것으로 집계됐다. 지난달 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서도 100억원에 육박하는 상금이 화제가 됐지만, 정작 이세돌은 "상금 총액은 세고 있지 않아서 모른다"고 답해 눈길을 끌었다.한편 TV CHOSUN '어른왕자'는 오는 30일 오후 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr