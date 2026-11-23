사진=텐아시아DB

사진=풍자 유튜브

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방송인 풍자가 자숙 중이라는 오해를 받았다고 밝혔다.23일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '용산 한복판 남산타워 뷰! 이사한 집 최초공개합니다+자취방 꿀템들까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 풍자는 새집을 공개하고 유튜버 박뚜기와 이야기를 나눴다. 소금빵 사업과 방송 활동을 병행 중인 박뚜기는 유튜브에 영상을 올리지 못한 지 두 달 가까이 됐다고 털어놨다. 기존 편집자가 다른 회사로 옮기면서 영상 제작에도 공백이 생겼다고 했다.풍자도 방송 일정이 몰렸을 때 비슷한 일을 겪었다고 밝혔다. 그는 "나도 방송 처음 나가고 했을 때 유튜브에 영상을 6개월을 못 올렸다"며 여러 일에 에너지를 나누기 어려워 자신의 채널이 뒷전으로 밀렸다고 설명했다.영상이 한동안 올라오지 않자 일부 시청자는 풍자에게 무슨 일이 있었느냐고 물었다. 풍자는 채널 수익 창출이 끊길 뻔했다며 "사람들이 자숙하는 줄 알았다더라"고 말해 웃음을 자아냈다.박뚜기는 기다려 준 팬들에게 완성도 높은 영상을 보여주고 싶었다고 말했다. 풍자는 박뚜기의 이름을 알린 건 구독자들이라며 "구독자들은 너를 보러 오는 거지 편집 스킬을 보러 오는 게 아니다"라고 답했다. 편집이 조금 투박해도 평소 일상을 보여주는 영상을 구독자들이 더 반길 수 있다는 게 그의 생각이었다.일을 마친 뒤 어떻게 쉬는지도 화제에 올랐다. 풍자는 밖에서 에너지를 쏟고 집에 돌아왔을 때 밀려오는 외로움과 공허함이 걱정됐다고 말했다. 박뚜기가 기운을 되찾을 만한 방법을 아직 찾지 못했다고 하자 풍자는 "나는 너무 힘들고 쉬고 싶을 때 캠핑을 간다"며 자신의 경험을 전했다.박뚜기는 "별거 아닌데 지금 이런 얘기를 해주는데 오히려 나한테 큰 울림이 드는 느낌"이라며 고마움을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr