모델 이현이가 '말자쇼'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

모델 이현이가 '말자쇼'에 출연한다. / 사진제공=KBS

모델 겸 방송인 이현이가 두 아들의 영어유치원 경험부터 사춘기 훈육 비법까지 솔직한 육아 조언을 건넨다.23일 방송되는 KBS2 예능 '말자쇼'는 '엄마의 세계' 특집으로 꾸며지는 가운데 이현이와 교육컨설턴트 써니쌤이 출연해 영어와 AI 등 자녀 교육 고민에 대한 생각을 나눈다.이날 이현이는 학부모들의 최대 관심사인 '영어유치원 보낼까? 말까?'를 두고 자신의 경험담을 꺼낸다. 두 아들을 모두 영어유치원에 보냈던 이현이는 "영어유치원에 보낸다고 영어가 유창해지는 건 아니지만 영어에 대한 거부감은 없어진다"며 현실적인 조언을 건넨다. 김영희의 남편 윤승열의 영어 실력 테스트를 봐주며 '말자 할매'와 인연을 맺은 써니쌤은 "고민되면 무조건 보내라"는 처방을 내놓는다. 써니쌤은 'AI 시대에 교육이 의미가 있을까?'라는 질문에도 솔루션을 제시할 예정이다.이현이는 "난 아들 엄마가 성향에 맞는 것 같다"며 두 아들을 훈육할 때 엄하게 변하는 자신의 모습을 이야기한다. 이어 아들을 키우며 가장 심장이 철렁했던 순간을 고백하자 김영희는 "SNS에 '아들들은 날개가 없이 난다'는 말이 있다"며 깊이 공감한다.이현이의 파란만장했던 사춘기 시절 일화도 공개된다. 그는 "할머니가 아빠한테 '쟤 귀신 쓰였다'고 할 정도였다"고 회상한다. 이어 자신의 경험을 바탕으로 '열과 성을 다해 키운 아들이 사춘기가 되자 아는 척을 안 한다'는 한 엄마의 고민에 성심성의껏 '사춘기 돌파법'을 제안한다.이현이는 2012년 삼성전자 반도체 개발 엔지니어 출신 홍성기와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 특히 지난 3월 첫째 아들 윤서 군이 미국 존스홉킨스 대학에서 운영하는 영재 프로그램 CTY(Center for Talented Youth)에 합격해 아빠 홍성기와 함께 한 달간 미국 영재 캠프에 다녀온 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다.'말자쇼'는 23일 오후 9시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr