사진 = KBS JOY '무엇이든 물어보살' 캡처

사진 = KBS JOY '무엇이든 물어보살' 캡처

서장훈과 이수근이 훈훈한 외모에 끌려 만났다가 연이어 겪은 세 명의 집착남 일화를 고백한 30대 직장인 의뢰인에게 현실적인 조언과 따끔한 일침을 건넸다.23일 밤 8시 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에서는 연애할 때마다 남자친구들이 집착하는 탓에 사람 보는 눈이 없는 것 같아 고민이라는 엔터테인먼트 신인개발팀 팀장 의뢰인이 출연해 기구한 연애사를 털어놓는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 의뢰인은 집착남만 꼬인다 했다. 우선 의뢰인은 20살 아르바이트 시절 단골손님으로 만난 첫사랑 오빠 이야기를 먼저 꺼냈다.사연자에 따르면 배우 정해인을 닮은 훈훈한 외모의 상대는 먼저 번호를 물어보며 다가왔고 두 사람은 3년간 연애를 한 뒤 이별했다.이후 매년 연락을 주고받으며 편하게 연애 상담까지 해주던 두 사람은 의뢰인이 서른 살이 되던 해 다시 만나자며 운명처럼 재회했다.그러나 친구들과 칵테일 바에 간 날부터 악몽이 시작됐다. 남자친구는 헌팅하러 간 것이 아니냐며 의심해 만남 내내 누구와 어디에 있는지 사진으로 실시간 보고를 요구했고 지친 의뢰인이 일주일간 시간을 갖자고 하자 주말 새벽 갑자기 집으로 찾아왔다.남자친구는 무려 3시간 동안 현관문을 두드리며 초인종을 누르고 50통의 전화와 문자를 퍼부어 결국 경찰까지 출동했다. 1층 편의점에서 끝까지 기다리던 남자친구는 경찰로부터 한 번 더 올라오면 스토킹으로 신고할 수 있다는 경고까지 받았다.사연자는 두 번째로 만난 어릴 적 동네 친구 역시 잘생긴 외모였지만 집착의 수위는 더욱 심각했다고 했다. 직장인이었던 의뢰인이 오디션 업무로 출장을 갈 때마다 복학생이었던 남자친구는 잘생긴 사람을 많이 만나고 술집이나 클럽에 가는 것 아니냐며 의심했다.의뢰인은 휴대폰 검사를 받고 소셜미디어의 남자 친구들을 정리하며 연락처까지 모두 지웠으나, 남자친구는 동성 친구들조차 만나지 못하게 가로막아 의뢰인을 집에만 갇혀 지내게 만들었다. 정작 남자친구는 술집에서 다른 여성과 술을 마시다 의뢰인에게 들켰고 이별을 통보받자 일주일 동안 매일 집 앞에서 기다리며 의뢰인의 어머니에게까지 전화를 거는 선 넘는 행동을 일삼았다.서장훈은 이 사연에 대해 "혹시라도 상대가 나를 그리워하게 만들거나 재회를 바란다면 절대 매달리면 안 된다"며 "그러면 상대가 오만 정이 다 떨어진다"고 지적했다. 이어 "어리니까 그런 에너지가 있는 것"이라고 꼬집었다.충격의 정점은 작년에 교제한 동종 업계 종사자인 세 번째 남자친구였다. 의뢰인이 회사 회식 자리에서 평소 못 마시는 술을 마시고 2시간에서 3시간가량 연락이 닿지 않자, 남자친구는 다짜고짜 의뢰인의 회사 대표에게 전화를 걸어 왜 술을 그렇게 많이 먹였느냐고 따져 물었다.심지어 의뢰인이 택시를 타고 귀가하는 짧은 사이에 경찰에 실종신고까지 접수해 집에 도착한 의뢰인이 출동한 경찰과 마주하는 황당한 사태가 벌어졌다.이수근은 기막힌 상황에 "이런 말도 안 되는 신고는 벌금을 세게 물렸으면 좋겠다"고 분노했다. 만난 지 불과 4개월 만에 벌어진 소동에 이별을 통보했으나 의뢰인이 연차를 쓰고 집에서 쉬던 날 전 남자친구가 현관 비밀번호를 누르고 집 안으로 무단 침입하는 사건까지 발생했다. 의뢰인은 상대가 비밀번호를 바꿨는지 확인하고 마음이 남았는지 보려고 왔다고 변명했다며 경악했던 당시를 떠올렸다.연이은 충격 고백에 서장훈은 의뢰인이 본능대로 외모만 보고 연애하기 때문에 비극이 반복되는 것이라며 원인을 정확히 짚어냈다. 서장훈은 의뢰인을 향해 "너보다 잘난 사람을 만나라 능력이 훨씬 뛰어난 사람은 자기 커리어에 문제가 생길까 봐 절대 그런 식으로 집착하지 못한다"고 단언했다.끝으로 서장훈은 "남자 얼굴 뜯어먹고 살 수는 없는 거다"며 "잘생긴 남자들도 세월이 가면 다 늙는데 나중에 얼굴도 변하고 능력까지 없으면 네가 평생 먹여 살려야 한다"며 진심 어린 충고를 건넸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr