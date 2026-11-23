장윤주가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

장윤주가 영국 런던으로 이주한 뒤 마주한 현지 학부모들의 문화와 경제적 격차에 관해 이야기했다. / 사진=장윤주 유튜브 캡처

모델 겸 배우 장윤주가 영국 런던으로 이주한 뒤 마주한 현지 학부모들의 문화와 경제적 격차에 관해 이야기했다. 딸의 친구 집을 방문한 뒤 부모로서 고민이 깊어졌다고도 고백했다.최근 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'에는 '명예영국인'으로 활동하는 유튜버 백진경이 게스트로 출연한 영상이 올라왔다. 장윤주는 백진경과 영어 공부에 관한 고민을 나누던 중 딸 리사의 학교생활을 언급했다.장윤주는 현지 학부모들의 분위기에 대해 "엄마들이 베리 스트롱"이라고 표현했다. 백진경이 "엄마들이랑 기싸움은 어떻게 하냐. 명품백도 메고 가야 하냐"고 묻자 장윤주는 "과시를 하는 것도 있는 것 같다"고 답했다.장윤주는 "유모가 아이를 데리러 오기도 한다"며 학부모들이 함께 티타임을 갖는 자리에는 옷을 차려입고 참석하는 것이 기본이라고 설명했다. 이에 백진경이 "영국에도 스카이캐슬이 있는 거냐"고 묻자 장윤주는 "진경아, 모든 나라엔 스카이캐슬이 있다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.딸의 같은 반 친구 집에 방문했던 경험도 전했다. 장윤주는 당시 마주한 저택의 규모에 놀랐다며 "부자의 단위가 다른 것 같다"고 털어놨다. 장윤주가 더욱 신경 쓰였던 것은 경제적 격차가 딸의 가치관에 미칠 영향이었다. 어린 나이부터 친구들의 주거 환경이나 경제적 여건을 자신과 비교하게 될까 걱정됐다는 것이다. 그는 집으로 돌아온 뒤 딸에게 더 많은 사랑을 줘야겠다고 다짐했다고 밝혔다.장윤주는 2015년 4살 연하의 디자이너 정승민과 결혼해 슬하에 딸 리사를 두고 있다. 최근 남편의 학업을 위해 가족과 함께 영국 런던으로 거주지를 옮겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr