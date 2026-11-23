사진 = 허남준 인스타그램

사진 = 허남준 인스타그램

사진 = 허남준 인스타그램

사진 = 허남준 인스타그램

배우 허남준이 디올 뷰티 행사에서 세련된 슈트 스타일과 훈훈한 비주얼을 선보였다.허남준은 최근 자신의 인스타그램에 "디올뷰티홀리데이"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 허남준은 블랙 슈트를 입고 향수병을 손에 든 채 제품을 살펴보고 있다. 한 손에는 분홍빛 향수가 담긴 병을, 다른 손에는 작은 종이 카드를 들고 아래를 바라보는 모습으로 자연스럽게 이마를 덮은 검은 머리카락과 또렷한 옆얼굴이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 허남준은 디올 로고가 장식된 대형 홀리데이 조형물 앞에 서서 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 깊게 파인 브이넥 디자인의 블랙 더블브레스티드 재킷에 양손을 주머니에 넣은 포즈로, 넓은 어깨와 반듯한 자세가 깔끔한 슈트 실루엣을 더욱 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 허남준은 향수 제품이 진열된 공간에서 한쪽 손을 테이블 가장자리에 가볍게 올리고 옆을 응시하고 있다. 단정하게 정돈된 검은 머리와 날렵한 턱선이 두드러지며, 별다른 액세서리 없이 완성한 올블랙 스타일이 차분하면서도 시크한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 허남준은 여러 색상의 향수병이 놓인 원형 진열대 앞에 서서 제품을 내려다보고 있다. 한 손을 바지 주머니에 넣고 다른 손을 진열대 가까이 뻗은 자연스러운 자세가 눈길을 끈다. 발끝까지 이어지는 블랙 슈트와 구두가 길고 곧은 실루엣을 완성하며 세련된 매력을 더한다.이를 본 팬들은 "수트의 악마 수트의 제왕 수트의 지배자", "영원히 수트 입어야 함", "수트의 신 수트의 황제 수트의 절대자 수트의 미학", "사랑해 진짜", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "존잘" 등의 댓글을 달았다.한편 허남준은 최근 일본에서도 뜨거운 인기를 이어가고 있다. 최근 일본 나고야에서 개최한 팬미팅은 앞서 진행된 도쿄 공연에 이어 전석 매진을 기록했다. 국내 드라마 활동으로 쌓은 인기를 바탕으로 해외 팬들과의 만남도 활발하게 이어가는 모습이다.허남준은 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 독립운동가 송해수 역을 맡아 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr