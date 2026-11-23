사진=지연수 유튜브

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레이싱모델 출신 지연수가 결국 병원 치료를 받았다.23일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수의 하루!! 병원진료/민수 저녁식사/민수와 꿈나라'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지연수는 일을 일찍 마친 뒤 병원으로 향했다. 진료를 받고 돌아와 아들 민수의 저녁을 챙길 예정이라며 "오늘은 일찍 끝나서 병원 갔다가 민수 오면 밥해 먹이고, 그게 일상"이라고 말했다.병원으로 가던 중 제작진이 몸 상태를 묻자 지연수는 모델로 활동할 때부터 이후 아르바이트를 할 때까지 몸을 쓰는 일을 오래 해왔다고 밝혔다. 그는 "서서 팔다리를 쓰는 일을 많이 하다 보니까 내 몸이 아픈지 몰랐다"고 돌아봤다.일상생활이 힘들 만큼 통증이 커진 뒤에야 몸 상태를 실감했다는 지연수는 나이가 들면서 통증이 더 심해진 것 같다고 말했다. "근데 대부분 내 나이대 사람들은 다 이렇게 아프기 시작한다"고 덧붙였다.병원에 도착한 지연수는 이전부터 팔꿈치 치료를 받아왔다고 설명했다. 병원 관계자는 "처음과 비교해 보면 절반 정도 좋아졌다"고 경과를 전했다.지연수도 치료를 받으면서 많이 좋아졌다고 했다. 다만 머리를 감은 뒤 물기를 짜는 동작은 여전히 힘들었다. 그는 "머리를 감고 물을 짤 때는 힘이 잘 안 들어간다"고 말했다.지연수는 병원에서 체외충격파 치료를 받았다. 병원 측은 어깨와 팔꿈치에 염증이 넓게 생겼다며 "본인의 근육이나 인대, 힘줄이 일할 수 있는 범위가 있는데 그걸 넘어서 너무 많이 사용했다"고 설명했다. 근육량이 적은 편이라 조금만 무거운 것을 들어도 염증이 생기기 쉽다는 설명도 덧붙였다.한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수를 뒀다. 2020년 이혼한 뒤 홀로 아들을 키워왔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr