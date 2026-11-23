사진 = 노윤서 인스타그램

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사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

배우 노윤서가 영화 '폭설' 개봉과 함께 사랑스러운 겨울 패딩 스타일링을 공개했다.노윤서는 최근 자신의 인스타그램에 "따듯하쟈나? 🐏☃️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노윤서는 짙은 갈색 후드와 연한 회색 패딩을 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 긴 검은 머리카락을 늘어뜨린 노윤서는 여러 사람의 손길을 받으며 의상을 정돈하고 있으며 커다란 후드 사이로 드러난 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 노윤서는 올리브색 맨투맨과 밝은 색상의 바지를 입고 앉아 양손을 카메라 앞으로 펼쳐 보였다. 한쪽 손을 렌즈 가까이 내밀어 장난스러운 포즈를 취하면서도 카메라를 똑바로 응시하는 모습이 귀여운 매력을 더한다.또 다른 사진에서 노윤서는 회색 후드 티셔츠를 입고 위쪽에 있는 카메라를 올려다보고 있다. 길게 늘어진 검은 머리카락과 커다란 눈망울이 돋보이는 가운데 입술을 살짝 내민 표정으로 인형 같은 비주얼을 드러냈다.이어 공개된 사진에서 노윤서는 갈색 후드 위에 밝은 회색 패딩을 걸치고 환하게 웃고 있다. 한쪽 손을 입가에 가져가 손가락을 살짝 깨문 듯한 포즈를 취한 노윤서는 가지런한 치아가 드러나는 미소와 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락으로 사랑스러운 분위기를 완성했다.한편 노윤서는 영화 '폭설'을 통해 관객들과 만나고 있다. '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마로, 김윤석과 구교환이 주연을 맡았다. 노윤서는 설오파출소에 새로 부임한 양 순경 역으로 출연해 절제된 표정과 눈빛으로 극에 긴장감을 더했다.노윤서는 2027년 방송 예정인 tvN 드라마 '내가 죽기로 결심한 것은'에서 이채민과 함께 주연을 맡아 새로운 로맨스를 선보일 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr