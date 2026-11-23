19살 연하 아내의 잦아진 한밤중 외출에 얽힌 비밀을 파헤친다. /사진제공=채널A

19살 연하 아내의 잦아진 한밤중 외출에 얽힌 비밀을 파헤친다. /사진제공=채널A

19살 연하 아내의 잦아진 한밤중 외출에 얽힌 충격적인 비밀을 파헤친다.23일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 "19살 연하 아내가 밤마다 수상한 외출을 한다"는 남성의 사연이 소개된다. 의뢰인의 아내는 그가 다니던 대기업에 고등학교를 갓 졸업하고 입사한 사무 보조 직원이었다. 40살이 넘도록 모태 솔로였던 의뢰인에게 어리고 예쁜 아내는 자랑이었고, 아내에게도 대기업 팀장이었던 의뢰인은 꽤나 근사한 남편이었다.그렇게 두 사람은 19살의 나이 차이를 극복하고 혼전 임신으로 결혼에 골인했다. 이후 의뢰인은 부장 자리까지 오르며 임원 승진을 바라볼 만큼 탄탄대로를 달렸다. 그러나 3년 전 의뢰인의 갑작스러운 실직에 이어 퇴직금으로 시작한 사업이 두 번이나 실패하며 결혼 생활에 위기가 찾아왔다. 결국 의뢰인은 마지막 남은 자금을 끌어모아 치킨집을 차렸고, 딸이 과학고에 합격하면서 다시 희망이 보이는듯했다.그런데 공교롭게도 그때부터 아내가 달라지기 시작했다. 치킨집에 오는 남자 손님들이 아내에게 노골적으로 추파를 던지는가 하면, 아내가 진한 화장에 짧은 치마 차림으로 외출하는 일이 부쩍 잦아졌다. 딸이 기숙사에 들어간 뒤로는 밤에 혼자 있는 아내와 연락이 닿지 않는 일도 반복됐다. 심지어 일찍 잔다고 했던 아내가 외출 후 밤늦게 집에 들어오는 현장이 발각되기도 했다. 의뢰인은 아내의 외도를 의심하면서도 "진짜일까 봐 무서워서 물어보지도 못했다"고 털어놓는다.며칠 후 탐정단은 의뢰인 아내의 밤 외출을 추적한 끝에 호텔에서 의문의 남자와 은밀히 만나는 모습을 포착한다. 심지어 의뢰인의 집 쓰레기통에서는 피임약 껍데기까지 발견되며 의심은 더욱 짙어진다. 의뢰인의 아내가 호텔에서 만난 남자는 누구일지, 잦아진 밤 외출에 숨겨진 비밀은 무엇일지 궁금증이 증폭된다.이번 방송에는 '파주 아이돌'이자 출판계 스타 편집자 김민경이 일일 탐정으로 출격한다. 김민경은 "추리 프로그램이나 연애 예능을 보면서 한 번도 맞힌 적이 없다"며 시작부터 추리에 자신 없는 모습을 보인다. 그러나 막상 사건이 시작되자 모두의 허를 찌르는 독창적인 추리로 현장을 뒤흔든다. 이에 데프콘은 김민경에게 '인간 피톤치드'라는 별명을 붙이고, 김풍은 "이런 전개는 한 번도 예상치 못했다"며 놀라움을 감추지 못한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr