사진 = 차정원 인스타그램

사진 = 차정원 인스타그램

사진 = 차정원 인스타그램

사진 = 차정원 인스타그램

배우 차정원이 결혼을 앞두고 세련된 가을 패션을 선보였다.차정원은 최근 자신의 인스타그램에 "ysl ✉️ ♡︎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 차정원은 브라운 컬러의 롱코트를 입고 거울 앞에서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 목에 두른 블랙 머플러와 어깨에 멘 커다란 블랙 숄더백이 차분한 스타일링에 포인트를 더했으며 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 은은하게 미소 짓는 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 차정원은 브라운 롱코트 안에 회색 니트와 블랙 팬츠를 매치하고 야외에서 포즈를 취하고 있다. 양손을 코트 주머니에 넣은 채 시선을 옆으로 돌린 모습으로, 목을 감싼 블랙 머플러와 자연스럽게 흘러내리는 긴 머리카락이 단정하면서도 세련된 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 차정원은 노란 낙엽이 흩어진 거리에서 팔짱을 끼고 카메라를 바라보고 있다. 발목 가까이 내려오는 긴 코트와 블랙 팬츠, 플랫슈즈를 조합해 군더더기 없는 가을 스타일을 완성했으며 어깨에 걸친 블랙 숄더백의 골드 장식이 은은한 포인트로 돋보인다.마지막 사진에서 차정원은 코트를 벗고 회색 니트와 블랙 팬츠 차림으로 거울 앞에 섰다. 한 손에는 흰색 컵을 들고 다른 손으로 휴대전화를 들어 셀카를 촬영하고 있으며, 목에 가볍게 두른 블랙 머플러와 길게 늘어진 생머리가 편안하면서도 감각적인 분위기를 완성한다.한편 차정원은 배우 하정우와의 결혼 소식으로 관심을 모으고 있다. 두 사람은 약 6년간의 교제 끝에 오는 12월 13일 서울의 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올릴 예정인 것으로 알려졌다. 차정원은 지난 10월 생일을 맞아 꽃다발과 케이크를 함께한 근황을 공개하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr