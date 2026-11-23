배우 임시완과 함께 연기 중인 배우 정한설/사진 = '나의 유죄인간' 방송화면 캡처

배우 임시완과 함께 연기 중인 배우 정한설/사진 = '나의 유죄인간' 방송화면 캡처

배우 정한설/사진 = 골드메달리스트

배우 정한설이 '나의 유죄인간' 종영을 앞두고 소감을 전했다.정한설은 오는 24일 종영하는 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'에서 윤이준(임시완 분)의 최측근 정다운 비서 역을 맡아 활약했다.정한설은 소속사 골드메달리스트를 통해 "정다운 비서 역으로 '나의 유죄인간'에 함께할 수 있어 정말 영광이었다. 좋은 감독님과 선배 배우분들, 스태프분들과 함께하며 많은 것을 배우고 즐겁게 촬영할 수 있었던 소중한 시간이었다"고 밝혔다.이어 "무엇보다 정비서를 보며 웃어주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다. 제가 연기한 캐릭터가 작품 속에서 작은 웃음과 즐거움을 드릴 수 있었다면 그것만으로도 큰 행복인 것 같다"며 "앞으로도 다양한 작품에서 좋은 연기로 인사드릴 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.극 중 정다운은 까다롭고 예민한 윤이준을 오랫동안 보좌해 온 베테랑 비서다. 상사의 성향을 누구보다 잘 파악하고 있는 인물로, 예측하기 어려운 윤이준의 언행에도 능숙하게 대처한다.정한설은 능청스러운 표정과 자연스러운 대사 처리로 정다운의 유쾌한 면모를 표현했다. 특히 임시완과 까다로운 상사와 능숙한 비서의 관계를 그리며 극에 웃음을 더했다. 윤이준을 향한 충성심은 물론, 새롭게 등장한 강재희(설인아 분)를 은근히 견제하는 모습으로도 재미를 안겼다.정한설은 한국예술종합학교 연극원 출신으로, 2023년 tvN '일타 스캔들'로 데뷔했다. 당시 쇠구슬 살인 사건을 수사하는 배 형사 역을 맡았다. 이후 '낭만닥터 김사부3', '킥킥킥킥', '골드랜드' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr