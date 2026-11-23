고현정이 제주에서 근황을 공개했다. / 사진=고현정 SNS

고현정이 제주에서 근황을 공개했다. / 사진=고현정 SNS

고현정이 제주에서 근황을 공개했다. / 사진=고현정 SNS

배우 고현정(55)이 제주도에 머물고 있는 근황을 공개했다.고현정은 지난 22일 자신의 SNS에 "제주의 바람"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진에는 제주도에서 시간을 보내는 고현정의 모습이 담겼다. 그는 바람이 부는 날씨 속에서도 여유롭게 일상을 즐기는 모습을 보였다.고현정은 한 야외 공간에서 카키색 패딩에 브라운 계열의 바지를 입은 채 포즈를 취했다. 제주 바람으로 머리칼이 날리는 중에도 흔들림 없는 표정으로 카메라를 응시했다. 주머니에 손을 넣고 여유롭게 걷는 모습이 담기기도 했다. 고현정은 청명한 제주 하늘과 어우러져 청순하고 우아한 분위기를 물씬 풍겼다. 55세의 나이에도 변함없는 미모로 눈길을 끌었다.고현정은 1971년생으로, 1989년 미스코리아 선에 선발되며 연예계에 데뷔했다. 이후 드라마 '대추나무 사랑걸렸네'를 시작으로 '모래시계', '선덕여왕', '대물' 등에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 지난해 방송된 SBS 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'에서는 연쇄살인마 정이신 역을 맡았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr