넷플릭스 '흑백요리사'에 출연했던 트리플스타(본명 강승원)가 재혼 소식을 전한 가운데, 안성재와 백종원, 나폴리 맛피아, 정지선 등 유명 셰프들이 결혼식 하객으로 참석했다. / 사진=SNS

넷플릭스 '흑백요리사'에 출연했던 트리플스타(본명 강승원)가 재혼 소식을 전한 가운데, 안성재와 백종원, 나폴리 맛피아, 정지선 등 유명 셰프들이 결혼식 하객으로 참석했다.트리플스타는 지난 21일 자신의 SNS에 예비 신부와 함께 촬영한 사진을 공개하며 결혼 소식을 직접 알렸다. 그는 "어느 순간에도 따뜻한 봄기운처럼 묵묵히 곁을 지켜주고, 부족한 저를 감싸 안아준 사람과 평생을 함께하기로 했다"고 밝혔다. 이어 예비 신부에 대해 "표현이 서툰 저에게 늘 변함없는 온기를 전해주고 든든한 나무처럼 기댈 수 있는 안식처가 되어준 고마운 사람"이라고 소개했다.결혼식은 가족과 가까운 지인들만 초대해 조용히 진행할 계획이라고 전했다. 트리플스타는 "예식은 양가 가족들과 가까운 지인분들을 모시고 차분히 치르기로 했다. 너른 마음으로 헤아려 주시기를 부탁드린다"며 "항상 곁을 지켜준 사람에게 부끄럽지 않은 남편이 되고 앞으로 더욱 성숙한 모습으로 살아가겠다"고 덧붙였다.특히 결혼 소식과 함께 '흑백요리사' 출연진들의 이름도 주목받고 있다. 프로그램에서 심사위원으로 활약한 안성재와 백종원을 비롯해 우승자 나폴리 맛피아, 중식 셰프 정지선 등이 하객으로 참석한 것으로 전해졌다.트리플스타는 2024년 공개된 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1에서 최종 3위를 차지하며 얼굴을 알렸다.그러나 방송 이후 전처와의 사생활 문제와 취업 로비 의혹 등이 제기되며 논란에 휩싸였다. 전처로부터 업무상 횡령 혐의로 고발당하기도 했으나, 약 1년간의 경찰 수사 끝에 무혐의 처분을 받았다.트리플스타는 지난해 10월 "그동안 저는 휴대폰 포렌식 등을 통해 반박할 수 있는 증거도 확보했다. 사실이 아닌 여러 억측에 침묵을 지켜왔다"며 "그 반박은 공인이 아닌 전처의 개인적 내용이 담길 수밖에 없는데, 전처의 새로운 삶에 영향을 주고 싶지 않았기 때문"이라고 입장을 밝힌 바 있다. 이어 "인터넷상에서 근거 없는 루머를 기반으로 악의적으로 비난하는 글들에 대해서는 법적 절차를 통해 대응하겠다"고 덧붙였다.이후 재혼 소식을 전한 트리플스타는 새로운 출발을 앞두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr