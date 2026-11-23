사진 = 박지현 인스타그램

사진 = 박지현 인스타그램

사진 = 박지현 인스타그램

배우 박지현이 미국 뉴욕에서의 근황을 공개했다.박지현은 최근 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박지현은 뉴욕 타임스스퀘어의 화려한 전광판을 배경으로 뒤돌아 카메라를 바라보고 있다. 검은색 아우터에 밝은 색상의 두툼한 머플러를 두르고 커다란 숄더백을 멘 박지현은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 차분한 표정을 짓고 있다. 수많은 인파와 형형색색의 불빛 속에서도 또렷한 이목구비와 청순한 비주얼이 돋보인다.이어진 사진에서 박지현은 여러 기업의 로고가 새겨진 포토월 앞에 서서 단정한 포즈를 취하고 있다. 턱선까지 내려오는 깔끔한 단발머리에 검은색 의상을 착용한 박지현은 두 손을 가지런히 모으고 은은한 미소를 지었다. 가슴 부분에 곡선 장식이 더해진 의상이 세련된 분위기를 자아내며 단아한 미모를 더욱 돋보이게 한다.마지막 사진에서 박지현은 타임스스퀘어의 대형 전광판과 조형물 앞에서 옆모습을 드러냈다. 밝은 색상의 머플러를 목에 두른 채 한쪽 어깨에 가방을 메고 시선을 옆으로 향하고 있다. 자연스럽게 흩날리는 머리카락과 부드러운 얼굴선이 어우러지며 편안하면서도 감각적인 분위기를 완성했다.한편 박지현은 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'으로 제54회 국제에미상 여자연기상 최종 후보에 이름을 올렸다. 한국 여성 배우가 해당 부문 후보에 오른 것은 이번이 처음으로, 박지현은 극 중 천상연 역을 맡아 김고은과 호흡을 맞췄다.이처럼 박지현은 글로벌 무대에서 주목받고 있으며 tvN 드라마 '내일도 출근!' 등에 출연한 바 있는 등 연기 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr