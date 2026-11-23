배우 고경표가 경찰에 출석했다. / 사진=이승현 기자

배우 고경표가 경찰에 출석했다. / 사진=이승현 기자

음주운전 사고를 낸 배우 고경표가 대리운전을 이용하지 않은 이유에 대해서 답변을 피했다.23일 오후 7시 고경표는 음주운전 사고와 관련한 경찰 조사를 받기 위해 서울 마포경찰서에 출석했다.이날 고경표는 취재진으로부터 술을 마신 뒤 대리운전을 부르지 않은 이유에 대한 질문을 받았지만 별다른 답변을 내놓지 않았다. 대신 "조사에 성실히 임하겠다"고 말했다.경찰 조사에서 어떤 부분을 소명할 것이냐는 질문에는 "따로 소명할 것은 없다. 내가 저지른 잘못에 대해 말씀드리겠다"고 답했다. 사고 당시 음주량을 언급하기도 했다. 고경표는 "많이 마신 것으로 기억한다"라며 연신 고개를 숙였다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구의 한 도로에서 술에 취한 채 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 음주 측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 0.150%로 확인됐다. 이는 운전면허 취소 기준인 0.08%를 웃도는 수치다.사고로 환경미화원 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌다. 경찰은 음주운전 혐의와 별개로 교통사고처리특례법상 치상 혐의 추가 적용을 검토 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr