사진 = 28기 영호 인스타그램

'나는 솔로' 28기 옥순이 둘째 딸을 출산하며 네 식구가 된 근황을 전했다.28기 영호는 자신의 인스타그램에 "율동이가 건강하게 태어났습니다! 수술 잘 마쳤구요! 열 달 가까이 뱃속에 율동이를 품고 건강하게 세상 밖으로 나오게 해주느라 정말 고생 많았어 고맙고, 미안하고, 또 너무 고마워"라며 "이제부터는 내가 더 많이 고생할게! 한 가정의 가장이자 두 아이의 아빠로서 더 큰 책임감을 가지고 성실하게 살아보겠습니다. 아율아 동생 생긴 거 축하해! 율동아 이 세상에 데뷔한 거 축하해! 엄마 아빠에게 와줘서 고마워. 🥹우리 네 식구, 행복하게 잘 살아보자! 😍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 28기 옥순은 병원 침대에 누워 카메라를 향해 브이 포즈를 취하고 있다. 잔잔한 꽃무늬가 들어간 환자복을 입고 흰색 마스크를 착용한 옥순은 한쪽 팔을 들어 손가락을 펼쳐 보였다. 베개에 머리를 기댄 채 카메라를 바라보는 또렷한 눈매와 자연스럽게 내려온 앞머리가 눈길을 끈다.특히 옥순은 수술을 마친 직후에도 카메라를 향해 밝은 눈빛을 보내며 출산 후 모습을 공개했다. 이불을 덮고 누운 편안한 자세와 얼굴 가까이 들어 올린 손짓이 어우러져 시선을 모았다.이를 본 팬들은 "막 출산한 임산부 미모가", "축하드려요", "너무 예뻐", "네 가족의 새로운 시작을 진심으로 축복합니다", "옥순님 너무 고생 많으셨어요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 옥순은 출산 당일인 23일 오전 자신의 SNS에 "출산 D-DAY. 드디어 오늘, 율동이를 만나는 날!"이라는 글을 올리며 둘째 딸과의 만남을 예고했다. 당시 옥순은 7년 만에 다시 시작하는 신생아 육아를 앞두고 준비해 온 근황도 전했다.옥순과 영호는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에서 만나 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난 5월 결혼식을 올렸으며 6월에는 둘째 임신 소식을 전해 축하를 받았다.28기 옥순은 둘째 딸 율동이의 출산 소식을 전하며 남편 영호, 첫째 딸 아율이와 함께 네 식구로 새로운 일상을 시작하게 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr