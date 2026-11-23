'나는 솔로' 28기 옥순이 둘째 딸을 출산하며 네 식구가 된 근황을 전했다.
28기 영호는 자신의 인스타그램에 "율동이가 건강하게 태어났습니다! 수술 잘 마쳤구요! 열 달 가까이 뱃속에 율동이를 품고 건강하게 세상 밖으로 나오게 해주느라 정말 고생 많았어 고맙고, 미안하고, 또 너무 고마워"라며 "이제부터는 내가 더 많이 고생할게! 한 가정의 가장이자 두 아이의 아빠로서 더 큰 책임감을 가지고 성실하게 살아보겠습니다. 아율아 동생 생긴 거 축하해! 율동아 이 세상에 데뷔한 거 축하해! 엄마 아빠에게 와줘서 고마워. 🥹우리 네 식구, 행복하게 잘 살아보자! 😍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 28기 옥순은 병원 침대에 누워 카메라를 향해 브이 포즈를 취하고 있다. 잔잔한 꽃무늬가 들어간 환자복을 입고 흰색 마스크를 착용한 옥순은 한쪽 팔을 들어 손가락을 펼쳐 보였다. 베개에 머리를 기댄 채 카메라를 바라보는 또렷한 눈매와 자연스럽게 내려온 앞머리가 눈길을 끈다.
특히 옥순은 수술을 마친 직후에도 카메라를 향해 밝은 눈빛을 보내며 출산 후 모습을 공개했다. 이불을 덮고 누운 편안한 자세와 얼굴 가까이 들어 올린 손짓이 어우러져 시선을 모았다.
이를 본 팬들은 "막 출산한 임산부 미모가", "축하드려요", "너무 예뻐", "네 가족의 새로운 시작을 진심으로 축복합니다", "옥순님 너무 고생 많으셨어요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.
앞서 옥순은 출산 당일인 23일 오전 자신의 SNS에 "출산 D-DAY. 드디어 오늘, 율동이를 만나는 날!"이라는 글을 올리며 둘째 딸과의 만남을 예고했다. 당시 옥순은 7년 만에 다시 시작하는 신생아 육아를 앞두고 준비해 온 근황도 전했다.
옥순과 영호는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에서 만나 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난 5월 결혼식을 올렸으며 6월에는 둘째 임신 소식을 전해 축하를 받았다.
28기 옥순은 둘째 딸 율동이의 출산 소식을 전하며 남편 영호, 첫째 딸 아율이와 함께 네 식구로 새로운 일상을 시작하게 됐다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
28기 영호는 자신의 인스타그램에 "율동이가 건강하게 태어났습니다! 수술 잘 마쳤구요! 열 달 가까이 뱃속에 율동이를 품고 건강하게 세상 밖으로 나오게 해주느라 정말 고생 많았어 고맙고, 미안하고, 또 너무 고마워"라며 "이제부터는 내가 더 많이 고생할게! 한 가정의 가장이자 두 아이의 아빠로서 더 큰 책임감을 가지고 성실하게 살아보겠습니다. 아율아 동생 생긴 거 축하해! 율동아 이 세상에 데뷔한 거 축하해! 엄마 아빠에게 와줘서 고마워. 🥹우리 네 식구, 행복하게 잘 살아보자! 😍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 28기 옥순은 병원 침대에 누워 카메라를 향해 브이 포즈를 취하고 있다. 잔잔한 꽃무늬가 들어간 환자복을 입고 흰색 마스크를 착용한 옥순은 한쪽 팔을 들어 손가락을 펼쳐 보였다. 베개에 머리를 기댄 채 카메라를 바라보는 또렷한 눈매와 자연스럽게 내려온 앞머리가 눈길을 끈다.
특히 옥순은 수술을 마친 직후에도 카메라를 향해 밝은 눈빛을 보내며 출산 후 모습을 공개했다. 이불을 덮고 누운 편안한 자세와 얼굴 가까이 들어 올린 손짓이 어우러져 시선을 모았다.
이를 본 팬들은 "막 출산한 임산부 미모가", "축하드려요", "너무 예뻐", "네 가족의 새로운 시작을 진심으로 축복합니다", "옥순님 너무 고생 많으셨어요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.
앞서 옥순은 출산 당일인 23일 오전 자신의 SNS에 "출산 D-DAY. 드디어 오늘, 율동이를 만나는 날!"이라는 글을 올리며 둘째 딸과의 만남을 예고했다. 당시 옥순은 7년 만에 다시 시작하는 신생아 육아를 앞두고 준비해 온 근황도 전했다.
옥순과 영호는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에서 만나 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난 5월 결혼식을 올렸으며 6월에는 둘째 임신 소식을 전해 축하를 받았다.
28기 옥순은 둘째 딸 율동이의 출산 소식을 전하며 남편 영호, 첫째 딸 아율이와 함께 네 식구로 새로운 일상을 시작하게 됐다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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