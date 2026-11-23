고경표가 경찰에 출석한다. / 사진=텐아시아DB

음주운전 사고를 낸 배우 고경표가 경찰 조사를 받는다.23일 연합뉴스에 따르면 서울 마포경찰서는 음주운전 등의 혐의를 받는 고경표에게 이날 오후 7시 피의자 신분으로 출석할 것을 요구했다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구의 한 도로에서 술에 취한 상태로 운전하다 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 음주 측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 0.150%로 확인됐다. 이는 운전면허 취소 기준인 0.08%를 웃도는 수치다.사고로 환경미화원 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌다. 경찰은 음주운전 혐의와 별개로 교통사고처리특례법상 치상 혐의 추가 적용을 검토 중이다.한편 고경표는 이날 경찰에 출석해 사고 경위 등에 관한 조사를 받을 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr