김도현이 '문무'에서 활약 중이다. / 사진=KBS

김도현이 '문무'에서 활약 중이다. / 사진=KBS

배우 김도현이 '문무'에서 신라 장수로 첫 등장했다. 백제군에 포위된 이현욱 앞에 나타나 전투에 뛰어들며 강렬한 인상을 남겼다.지난 22일 방송된 KBS2 대하드라마 '문무' 4회에서는 신라 남부 최전선인 옥문곡에서 벌어진 전투가 그려졌다. 이날 김도현은 신라 장수 설오유 역으로 처음 모습을 보였다.설오유는 백제군에 포위돼 위기에 처한 김법민(이현욱 분) 앞에 나타났다. 그는 위험한 상황에서도 주저하지 않고 전장에 뛰어들었다. 김도현은 거침없는 움직임과 날카로운 눈빛으로 적군에 맞서는 장수의 모습을 표현했다.특히 치열한 전투 속에서도 흔들림 없이 적을 상대하며 설오유의 강인한 성격을 보여줬다. 등장 분량은 길지 않았지만, 첫 등장부터 전투 장면을 소화하며 존재감을 알렸다.설오유가 김법민의 위기 상황에 등장한 만큼 향후 두 인물이 어떤 관계를 맺게 될지도 관심을 끈다. 앞으로 전쟁이 이어지는 과정에서 설오유가 어떤 역할을 맡게 될지 주목된다.한편 '문무'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr