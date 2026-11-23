사진 = 박지현 인스타그램

사진 = 박지현 인스타그램

사진 = 박지현 인스타그램

사진 = 박지현 인스타그램

'하트시그널3' 출신 박지현이 출산 후 연말 분위기를 즐기는 근황을 공개했다.박지현은 최근 자신의 인스타그램에 "뽀오얀 패딩 자켓 입고 🤍요즘 연말 분위기 나는 곳들을 다니다 보니 크리스마스가 더 기다려지는🎄✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박지현은 화이트 패딩 재킷에 검은색 미니스커트와 스타킹, 롱부츠를 매치한 채 옆을 바라보고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 박지현은 휴대전화를 손에 쥐고 작은 검은색 가방을 들어 단정하면서도 세련된 겨울 패션을 완성했다. 옆모습에서도 돋보이는 또렷한 이목구비와 늘씬한 실루엣이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 박지현은 실내 계단 옆에 서서 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 허리 부분을 묶은 화이트 패딩 재킷이 단정한 분위기를 더했으며 한 손에 가방을 들고 자연스럽게 선 모습에서 청순한 매력이 돋보인다.또 다른 사진에서 박지현은 화려하게 장식된 대형 크리스마스트리 앞에서 활짝 웃고 있다. 빨간색 리본과 반짝이는 조명으로 가득한 트리를 배경으로 두 손을 모은 채 서 있는 박지현의 밝은 표정이 따뜻한 연말 분위기와 어우러진다.마지막 사진에서 박지현은 건물 입구의 석재 벽에 기대 옆모습을 보여주고 있다. 휴대전화와 가방을 손에 든 채 은은한 미소를 짓고 있으며 어깨 아래로 내려오는 검은 생머리와 화이트 패딩 재킷이 깔끔한 스타일을 완성했다.이를 본 팬들은 "아기엄마맞나요", "왜캐이뻐용", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 고급져", "늘 이쁘시네요" 등의 댓글을 달았다.한편 채널A '하트시그널3'에 출연했던 박지현은 최근 건강한 아들을 출산했다는 소식을 직접 전하며 많은 축하를 받았다. 이후 출산한 지 한 달이 되는 날 외출한 사진을 공개하면서 약 100일 만에 화장하고 꾸미고 나선 하루가 특별하고 즐거웠다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr