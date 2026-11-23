사진 = 문근영 인스타그램

사진 = 문근영 인스타그램

사진 = 문근영 인스타그램

사진 = 문근영 인스타그램

배우 문근영이 결혼 후 한층 사랑스러운 모습으로 팬들의 시선을 사로잡았다.문근영은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘도 멋진 무대가 많습니다!기대해주세요🤗"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문근영은 강렬한 빨간색 재킷에 검은색 이너를 매치한 채 두 주먹을 양 볼에 가져다 대고 있다. 머리를 자연스럽게 묶어 올린 문근영은 살짝 고개를 기울이며 미소를 지었고, 동그란 눈매와 부드러운 표정으로 특유의 사랑스러운 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 문근영은 양손으로 브이 포즈를 취하며 장난기 가득한 모습을 보여줬다. 두 눈을 꼭 감고 입꼬리를 올린 표정이 귀여움을 더했으며, 선명한 레드 컬러의 재킷과 단정한 헤어스타일이 어우러져 화사한 비주얼을 완성했다.또 다른 사진에서 문근영은 두 손을 가지런히 모은 채 카메라 앞에 서 있다. 옆에서 휴대전화로 촬영하는 모습까지 함께 담긴 가운데, 문근영은 검은색 의상 위에 걸친 빨간 재킷으로 세련된 스타일링을 선보이며 자연스러운 표정을 짓고 있다.마지막 사진에서 문근영은 벽에 기대 두 주먹을 턱 아래로 모으고 카메라를 바라보고 있다. 한쪽 다리를 교차한 편안한 자세에 수줍은 듯한 미소가 어우러졌으며, 넉넉한 재킷과 검은색 팬츠를 매치한 모습이 눈길을 끌었다.이를 본 팬들은 "결혼하고 더 예뻐지셨어요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "항상 건강하시고 행복하세요", "우리 근영님", "이쁜 근영" 등의 댓글을 달았다.한편 1987년생 문근영은 7세 연상의 배우 정평과 결혼한 사실을 알리며 화제를 모았다. 오랜 기간 교제해 온 두 사람은 별도의 결혼식 대신 가족들과 함께하는 식사 자리로 부부의 연을 맺었다.특히 문근영은 결혼 후 첫 고정 예능인 '우리들의 발라드2' 제작발표회에서 많은 축하와 응원을 받은 데 대한 감사함을 전했다. 당시 남편 정평이 방송 출연을 앞두고 평소처럼 잘 듣고 오라는 응원을 건넸다고 밝히기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr