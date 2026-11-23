'보스의 노골적 취향'이 시청률 고전을 이어가고 있다. / 사진=MBN

'보스의 노골적 취향'이 시청률 고전을 이어가고 있다. / 사진=MBN

배우 성훈이 3년 만에 안방극장에 복귀했지만 시청률에서는 아쉬운 성적을 거두고 있다. '보스의 노골적 취향'이 첫 방송 이후 1% 안팎의 시청률에 머무르고 있는 가운데, 성훈과 오세영의 로맨스가 본격화되며 반등을 이끌 수 있을지 관심이 쏠린다.MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향'은 지난 19일 방송된 4회에서 1.0%를 기록했다. 첫 회 1.3%로 출발한 이후 2회 1.0%, 3회 0.9%로 하락했으며, 4회에서 소폭 상승했지만 여전히 1%대에 머물렀다.'보스의 노골적 취향'은 성훈의 3년 만의 드라마 복귀작이다. 성훈은 극 중 불면증에 시달리는 권도혁 역을 맡아 이은채 역의 오세영과 호흡을 맞추고 있다.지난주 방송에서는 권도혁과 이은채가 서로를 의식하며 가까워지는 과정이 그려졌다. 권도혁은 이은채의 마음을 얻기 위해 인공지능(AI)의 조언을 구하고 고가의 목걸이를 선물하려 했지만 번번이 예상과 다른 반응에 당황했다.두 사람의 관계는 이은채의 노래를 계기로 달라지기 시작했다. 불면증에 시달리던 권도혁은 이은채의 노래를 들으며 잠에 빠졌고 이후 직접 노래를 듣기 위해 그가 있는 병원까지 찾아갔다. 권도혁은 이은채의 젖은 머리를 닦아주며 "네 목소리 듣고 싶어서 온 거니까"라고 말한 뒤 "키스해도 돼?"라고 물으며 한층 가까워진 모습을 보였다.이은채를 둘러싼 삼각관계도 본격화됐다. 문태경(이정신 분)은 이은채가 인디밴드 보컬 '수'라는 사실을 알고 그의 꿈을 응원했다. 반면 권도혁은 이은채에게 접근하는 남성들을 의식하며 질투심을 보였다. 특히 문태경이 선물한 꽃다발을 발견하고 이를 버리는 모습으로 신경전을 예고했다.이처럼 성훈과 오세영의 로맨스에 이정신이 가세하면서 인물 간 관계에도 변화가 생겼다. 다만 방송 초반 시청률이 1% 안팎에 머물고 있는 만큼, 본격적인 삼각관계가 시청자들의 관심을 끌어올릴 수 있을지가 관건이다.'보스의 노골적 취향' 5회는 오는 25일 오후 10시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr