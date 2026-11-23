5일 오전 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 정종연, 최윤희 PD와 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

텐아시아 DB

5일 오전 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 정종연, 최윤희 PD와 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 예능 '데블스 플랜3' 출연자 존박이 자신의 플레이를 둘러싼 비판에 장문의 해명문을 남겼다. 생존을 위해 치열한 두뇌 싸움을 펼치는 서바이벌 프로그램에서 출연자가 게임 속 선택을 일일이 설명하는 상황이 벌어진 것이다.존박은 최근 자신의 SNS를 통해 '데블스 플랜3' 1화부터 10화까지의 플레이에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "내 행동을 비판하지 말아 달라는 게 아니다"라면서도 "방송에 다 담기지 않은 당시의 생각과 판단들을 조금 더 자세히 말씀드리면 내 플레이를 이해하는 데 도움이 되지 않을까 싶었다"고 설명했다.존박은 러시안 룰렛 게임에서 4대 2 연합에 반대했다가 이후 장동민을 견제하고 서출구를 상대로 3대 1 구도를 형성하며 일관성 없는 플레이로 비판받았다. 이에 그는 게임마다 경쟁 구도와 생존 가능성이 달랐다고 해명하면서도 "내가 그 기준을 모든 순간에 일관되게 지키지도 못했다"고 인정했다.물론 존박의 플레이에 대한 비판은 가능하다. 소수에게 불리한 연합에 반대했던 참가자가 다른 게임에서는 수적 우위를 활용했다면 그 판단의 일관성을 지적할 수 있다. 존박 역시 일부 모순된 행동을 인정했다. 다만 서바이벌은 매 순간 달라지는 상황에서 생존을 위한 전략을 세우는 프로그램이다. 어제의 동지가 오늘의 적이 되고, 자신의 생존이 걸린 순간 판단이 달라질 수도 있다. 또한 시청자는 편집된 방송분을 보는 만큼 화면에 담긴 장면만으로 출연자의 모든 판단과 심리를 파악하기에는 한계가 있다.앞서 시즌2 당시 우승자 정현규 역시 게임 속 플레이로 거센 비난을 받은 바 있다. 이후 우울증과 공황장애를 겪었다고 밝힌 그는 시즌3에 재출연했으나 게임 도중 공황 증상과 과호흡으로 중도 하차했다. 다만 그의 건강 문제를 시청자들의 비난 때문이라고 단정할 수는 없다. 서바이벌 출연자가 방송 이후에도 상당한 심리적 부담을 겪을 수 있다는 점에서 돌아볼 만한 사례다.아이러니한 것은 시청자들이 서바이벌에서 배신과 반전, 치열한 심리전을 기대하면서도 정작 출연자가 생존을 위해 전략을 바꾸면 이를 인성 문제로 연결 짓기도 한다는 점이다. 연합과 배신, 견제는 서바이벌을 구성하는 핵심 요소다. 게임 속 행동에 대한 평가가 출연자 개인을 향한 인신공격으로 이어져서는 안 된다.존박의 모순된 행동은 지적받을 수 있고, 전략의 타당성 역시 평가 대상이다. 그러나 게임에서 이기적인 선택을 했다는 사실만으로 현실에서도 이기적인 사람이라고 단정할 수는 없다. 누군가가 탈락했다는 이유로 생존한 출연자의 인격까지 공격할 수는 없는 일이다.정현규에 이어 존박까지 출연자들이 자신의 플레이를 설명하거나 방송 이후의 심리적 부담을 이야기하는 상황을 되짚어볼 필요가 있다. 시청자들이 서바이벌을 보며 출연자의 전략과 선택을 평가하는 것은 자연스럽다. 다만 그 비판이 게임을 벗어나 개인에 대한 무분별한 비난으로 이어져서는 안 된다. 서바이벌은 서바이벌로 바라봐야 한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr