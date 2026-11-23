하정우와 차정원이 부부가 된다. / 사진=텐아시아DB

배우 하정우와 차정원의 결혼식이 약 3주 앞으로 다가온 가운데, 청첩장에 적힌 문구 "함께 맞는 열 번째 겨울"이 공개되며 실제 교제 기간에도 궁금증이 커지고 있다.23일 연예계에 따르면 하정우와 차정원은 다음 달 13일 결혼식을 올린다. 두 사람은 최근 지인들에게 청첩장을 전달하며 결혼 소식을 알렸다.청첩장에는 "열 번째 함께 맞이하는 겨울, 마침내 평생을 약속하려 한다. 저희의 새로운 시작을 함께해 달라"는 글이 담겼다. 이와 함께 결혼식 사진과 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하지 말아 달라고 요청했으며, 축하 화환도 받지 않겠다는 뜻을 전했다.특히 '열 번째 함께 맞이하는 겨울'이라는 표현이 눈길을 끌었다. 두 사람은 지난 2월 교제 사실을 인정했으며, 당시 약 6년간 만남을 이어온 것으로 알려졌다. 청첩장이 공개되자 누리꾼들 사이에서는 두 사람의 실제 교제 기간이 당초 알려진 6년보다 긴 것 아니냐는 추측이 나오고 있다.한편 하정우는 현재 차기작 '내부자들: 악인들의 탄생'을 촬영 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr