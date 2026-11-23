그룹 르세라핌 카즈하, 전 배구선수 김연경 / 사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 카즈하가 전 배구선수 김연경과 일본 오사카에서 다시 만났다.카즈하는 23일 르세라핌 공식 SNS를 통해 김연경과 함께 찍은 사진을 공개했다. 사진 속 두 사람은 오사카 거리를 배경으로 얼굴을 맞대고 브이(V) 포즈를 취하고 있다.사진에는 'Coming soon'(커밍 순)이라는 문구도 덧붙였다. 두 사람이 함께하는 추가 콘텐츠가 공개될 가능성을 암시했지만, 구체적인 내용은 알려지지 않았다.카즈하와 김연경은 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에 참석했다. 김연경은 시상식 첫날 레드카펫에서 평소 즐겨 듣는 노래로 르세라핌의 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'를 꼽으며 "정말 좋아하는 곡"이라고 말했다.두 사람은 지난 9월 공개된 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2'를 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 카즈하는 기안84, 이준호, 김연경과 함께 대관령에 마련된 민박집의 직원으로 출연했다. 방송에서는 카즈하와 김연경이 함께 일하며 자연스럽게 어울리는 모습이 공개됐다.한편 카즈하가 속한 르세라핌은 이번 마마 어워즈에 3년 만에 출연해 '팬스 초이스 피메일 톱 10', '베스트 컬래버레이션', '베스트 송 톱 10' 등 3개 부문에서 수상했다.시상식 무대에서는 70명의 댄서와 함께 대규모 군무를 선보였다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr