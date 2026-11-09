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그룹 에스파 닝닝이 과감한 노출 패션으로 섹시한 매력을 뽐냈다.

닝닝은 최근 화려한 스타일링이 돋보이는 사진을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

공개된 사진 속 닝닝은 가슴 라인이 드러나는 브라톱에 풍성한 퍼 소재의 아우터를 걸친 모습이다. 몸매를 과감하게 드러낸 의상으로 평소 무대 위에서 보여줬던 모습과는 또 다른 분위기를 자아냈다.

특히 가느다란 어깨끈과 깊게 파인 네크라인이 돋보이는 브라톱은 닝닝의 볼륨감 넘치는 몸매를 강조했다. 여기에 어깨 아래로 흘러내린 아우터가 관능적인 분위기를 더했다.
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스타일링 역시 눈길을 끌었다. 닝닝은 긴 흑발을 굵은 웨이브로 연출해 고혹적인 매력을 살렸다. 또렷한 아이라인과 붉은빛 립 메이크업으로 화려한 이목구비를 더욱 돋보이게 했다.

노을이 지는 야외를 배경으로 카메라를 응시하는 닝닝의 자신감 넘치는 포즈도 인상적이다. 화려한 의상과 강렬한 눈빛이 어우러지며 한 편의 패션 화보 같은 장면을 완성했다.

한편 닝닝은 그룹 에스파의 멤버로 활동하며 음악뿐 아니라 독보적인 패션 감각으로도 주목받고 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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