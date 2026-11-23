사진 = 효연 인스타그램

사진 = 효연 인스타그램

사진 = 효연 인스타그램

사진 = 효연 인스타그램

그룹 소녀시대 효연이 계절감 넘치는 스타일링과 사랑스러운 미소로 근황을 전했다.효연은 최근 자신의 인스타그램에 "🍂🐿️🦚 감기 조심하세요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 효연은 아이보리색 니트에 짙은 녹색 체크 머플러를 두르고 환하게 웃고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 효연은 한쪽 팔을 높이 뻗어 검은 장갑을 낀 손으로 기둥을 짚고 있으며 허리선이 살짝 드러나는 니트와 버클 장식이 돋보이는 검은 팬츠로 세련된 캐주얼룩을 완성했다.이어진 사진에서 효연은 양팔을 벌려 머플러를 길게 펼쳐 보이며 장난기 가득한 포즈를 취했다. 고개를 살짝 기울인 채 활짝 웃는 표정이 눈길을 끄는 가운데, 몸에 밀착되는 니트와 넉넉하게 떨어지는 팬츠가 어우러져 늘씬한 실루엣을 강조했다.또 다른 사진에서 효연은 체크 머플러를 머리와 목에 감싸고 카메라를 향해 옆으로 시선을 돌리고 있다. 아이보리색 아우터의 넉넉한 소매 사이로 검은 장갑을 낀 두 손을 모은 모습이 귀여운 매력을 더했으며 머플러 사이로 드러난 또렷한 눈매와 은은한 미소가 시선을 사로잡았다.마지막 사진에서 효연은 머플러를 목에 두른 채 눈을 감고 부드럽게 미소 짓고 있다. 위에서 내려다보는 구도 속 자연스럽게 흘러내린 머리카락과 화사한 아이보리색 아우터가 어우러져 포근한 분위기를 자아냈다.효연은 현재 DJ HYO로서 음악 활동을 이어가는 동시에 MBC에브리원·KBS Joy '계약결혼' 등 다양한 예능 프로그램을 통해 시청자들과 만나고 있다.한편 효연은 개인 유튜브 채널 '효연의 레벨업'을 통해 다양한 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr