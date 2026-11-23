개그맨 오지헌이 1990년대 초 아버지의 월수입이 5000만원에 달했던 '청담동 금수저' 출신이라고 밝혔다. / 사진=KBS1 '아침마당'

개그맨 오지헌이 1990년대 초 아버지의 월수입이 5000만원에 달했던 '청담동 금수저' 출신이라고 밝혔다. / 사진=MBN '당신이 아픈 사이'

개그맨 오지헌이 1990년대 초 아버지의 월수입이 5000만원에 달했던 '청담동 금수저' 출신이라고 밝혔다.23일 방송된 KBS1 '아침마당'에는 오지헌과 아내 박상미가 출연해 가족에 관한 이야기를 나눴다.이날 오지헌은 어린 시절 부유한 환경에서 자랐다고 밝혔다. 그는 "부유하게 살았다"며 "아버지가 1타 강사였다. 90년대 초반에 한 달 수입이 5000만 원이었다"고 말했다.오지헌의 아버지는 과거 유명 한국사 강사로 활동했다. 오지헌은 앞서 방송에서도 "90년대 초에 압구정동 집 한 채가 2천만 원, 3천만 원일 때 아버지 월수입이 5천만 원이었다"고 밝힌 바 있다. 당시 마당과 개인 수영장이 딸린 100평대 저택에 거주했으며, 아버지의 전담 운전기사까지 있었다고 전했다.그러나 경제적으로 풍족했던 어린 시절과 달리 가정사는 순탄치 않았다. 오지헌은 "아버지가 워낙 바쁘셨다. 가정에 소홀해서 고등학생 때 부모님이 이혼했다. 그 이후 7~8년 간 아버지를 못 봤다"고 털어놨다.앞서 지난 9일 방송된 MBN '당신이 아픈 사이'에서도 오지헌은 아버지와의 갈등을 고백했다. 그는 당시 아버지를 "저와 가장 가까운 사람이자 가장 어려운 사람 중 하나"라고 표현했다.오지헌은 아버지가 일에 몰두하면서 부모님 사이에 다툼이 잦았다고 회상했다. 고등학교 3학년 때 부모님이 이혼한 뒤 아버지와 살게 됐지만, 가정 문제로 학업에도 어려움을 겪었다고 밝혔다.그는 "힘들고 우울감도 심해서 성적도 되게 안 나왔다"며 "수능을 보고 아버지한테 말하지 않고 집을 나왔다"고 말했다. 이후 기숙학원에서 재수를 하고 대학에 진학한 뒤에는 아르바이트로 생활비를 벌며 지냈다고 설명했다.현재는 아버지와 관계를 회복해 왕래하고 있다고 밝혔다. 오지헌은 아내 박상미가 가족 사이에서 큰 역할을 하고 있다며 "아내가 명절에 밥을 세 번 차린다. 친정 부모님, 시아버지, 시어머니"라고 말했다. 이어 "아내는 사람들에게 대접하는 걸 기뻐하고 좋아하는 사람"이라며 고마움을 드러냈다.이날 방송에서는 세 딸의 근황도 공개됐다. 특히 첫째 딸의 키가 174cm라는 사실이 알려지자 출연진은 "모델 해도 되겠다", "선배님 성공하셨다"며 놀라워했다.오지헌은 세 딸이 각자 자신의 외모를 조금씩 닮았다고 설명했다. 그는 "아이들이 하나씩 저를 닮은 게 있다. 첫째는 제 코를 닮고 둘째는 눈을 닮고 셋째는 입을 닮았다"며 "그러니까 셋째가 제일 저를 닮았다고 생각한다"고 말했다. 이어 "그래도 아빠니까 도장을 찍듯이 하나씩 있다"고 덧붙였다.한편 오지헌은 2003년 KBS 18기 공채 개그맨으로 데뷔했으며, 아내 박상미와 결혼해 세 딸을 두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr