안혜린 PD는 '숨바꼭질' 시즌1에 이어 시즌2에서도 연출을 맡았다. / 사진제공=CJ ENM, 엠넷플러스

'숨바꼭질2'를 연출한 안혜린 PD가 가장 기억에 남는 출연자로 그룹 엔시티 위시 멤버 사쿠야를 꼽았다.23일 서울 상암동 CJ ENM 사옥에서 엠넷플러스 오리지널 예능 '숨바꼭질2' 종영 기념 인터뷰가 진행됐다. '숨바꼭질2'는 K팝 아티스트들이 정체불명의 술래를 피해 4444초 동안 생존과 탈출에 도전하는 공포 예능 프로그램이다.이번 시즌에는 코르티스, 엔시티 위시, 하츠투하츠, 리센느 등 다양한 아이돌 그룹이 출연했다. 가장 기억에 남는 멤버를 묻자 안 PD는 엔시티 위시의 사쿠야를 꼽았다. 사쿠야는 술래에게 붙잡힐 때마다 겁에 질린 모습을 가감 없이 보여주며 화제를 모은 바 있다. 안 PD는 "엔시티 위시는 시즌1에도 출연했다. 당시 화제성이 높은 그룹이었고 공포 콘텐츠에 도전한 적이 없어 섭외하고 싶었다"며 "특히 사쿠야가 시즌1에 이어 이번 시즌에서도 인상적인 장면을 워낙 많이 만들어줘서 기억에 남는다"고 말했다.가장 기억에 남는 에피소드로는 시즌2의 첫 회를 장식한 코르티스 편을 꼽았다. 안 PD는 "시즌1부터 물귀신을 꼭 다뤄보고 싶었다. 공포 콘텐츠 제작자에게는 꿈같은 소재인데 당시에는 안전 문제 등으로 구현하지 못했다"고 설명했다. 이어 "그래서 이번 시즌 첫 번째 에피소드로 물귀신을 선택했다. 마침 공개 당시 영화 '살목지'가 흥행하면서 물귀신이라는 소재도 대중에게 친숙해진 상황이었다"며 "야외에서 진행한 첫 촬영인 만큼 예상치 못한 일도 많아 더욱 기억에 남는다"고 회상했다.출연 그룹을 선정하는 기준도 밝혔다. 안 PD는 "공포 콘텐츠에 처음 도전하는 팀이라면 어떤 모습을 보여줄지, 멤버들 사이에서 어떤 관계성이 드러날지를 중요하게 본다. 평소 아이돌의 자체 콘텐츠를 보면서 공포 예능에 출연하면 재미있겠다고 생각한 팀들도 섭외한다"고 말했다. 이어 "아이돌들은 해외 투어 등 일정이 많아 촬영 시간을 맞추기가 쉽지 않다. 그래서 1~2월부터 섭외를 시작해 일정을 조율한다"며 "출연진에게 많은 부분을 맡겨야 하는 프로그램인 만큼 공포 콘텐츠에서 역량을 보여줄 수 있을 것 같은 분들과 함께하고 있다"고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr