사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

그룹 오마이걸(OH MY GIRL)이 서울에서 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만났다.오마이걸은 지난 22일 서울 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 단독 팬미팅 '2026 OH MY GIRL FANMEETING 'CODE NAME: OMG''(이하 'CODE NAME: OMG')를 개최했다.이날 오마이걸은 대표곡 'BUNGEE (Fall in Love)'와 'LIAR LIAR'로 공연을 시작했다. 두 곡의 경쾌한 리듬에 맞춰 무대를 꾸민 멤버들은 이어 '비밀정원'과 'Etoile'을 선보였다. 밝은 분위기의 곡부터 서정적인 노래까지 다양한 무대를 구성했다.유닛 무대도 마련됐다. 승희와 유빈은 아이유의 '미리 메리 크리스마스'를 불렀고, 효정과 미미는 CL과 공민지의 'Please Don't Go'를 재해석했다. 이어 네 멤버는 소녀시대의 '훗(Hoot)'을 함께 선보이며 팬들의 호응을 얻었다.공연 후반부에는 '불꽃놀이'와 'Crime Scene' 무대가 이어졌다. 특히 'Crime Scene'은 첩보물을 연상시키는 콘셉트로 이번 팬미팅의 주제와 연결됐다. 오마이걸은 회차에 따라 앙코르곡도 다르게 준비했다. '살짝 설렜어'와 'Dun Dun Dance' 등을 각각 선곡해 공연마다 다른 무대를 선보였다.이번 팬미팅 'CODE NAME: OMG'는 오마이걸이 팬덤 미라클을 위해 비밀 작전을 수행한다는 설정으로 기획됐다. 멤버들은 노래와 퍼포먼스 외에도 다양한 게임과 미션에 참여하며 팬들과 소통했다.먼저 서로에 관한 정보를 맞히는 '블라인드 키워드 퀴즈'를 진행했다. 멤버들이 얼마나 서로를 잘 알고 있는지 확인하는 게임으로, 각자의 답변을 통해 다양한 이야기를 나눴다.개인별 미션도 이어졌다. 미미는 히든 코드를 해석하는 과제를 맡았고, 효정은 숨겨진 단서를 찾아 나섰다. 유빈은 제한 시간 60초 안에 암호를 해독하는 미션에 도전했다. 승희는 주어진 과제를 빠르게 해결해야 하는 스피드 미션을 수행했다.한편 오마이걸은 서울 공연을 마친 뒤 일본 도쿄와 홍콩, 대만 타이베이에서도 단독 팬미팅 'CODE NAME: OMG'를 개최할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr