TOMORROW X TOGETHER 9th Mini-Album "PERFECT STORM" Photo Sketch / TXT Weverse

TOMORROW X TOGETHER 9th Mini-Album "PERFECT STORM" Photo Sketch / TXT Weverse

TOMORROW X TOGETHER 9th Mini-Album Concept Photo / BIGHIT MUSIC (HYBE)

TOMORROW X TOGETHER 9th Mini-Album "PERFECT STORM" Photo Sketch / TXT Weverse

데뷔 8년 차를 맞이한 그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 지난 16일 발매한 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)은 팬덤과 세대를 뒤로하고 앞만 보며 달리는 대신, 함께 나이를 먹어가는 동시대 청춘들의 '어른의 현실'을 정면으로 끌어안은 성숙한 결과물이다.'Storm is...', 'Higher Love', 그리고 의외의 유닛 수작으로 꼽히는 'Touch the Sky' 등 유기적으로 맞물린 총 6곡의 서사를 통해 경제적 불안과 야망, 사랑의 무게를 직설적으로 풀어낸 이번 앨범은, 약 16분이라는 짧은 러닝타임의 아쉬움 속에서도 한층 확장된 아티스트 정체성과 세대 공감의 힘을 증명했다.투모로우바이투게더가 여전히 독보적인 존재감을 유지하는 비결은 데뷔 초부터 함께 호흡해 온 세대와의 긴밀한 연결고리에 있다. 과거 외로움과 우정, 세상 속 내 자리를 찾아가는 막막함을 고민하던 10대 리스너들이 이제 커리어와 생계, 현실적인 인간관계를 고민하는 20대 성년으로 성장한 만큼, 이들의 음악 역시 동시대 청춘의 보편적 불안을 대변하는 기록으로 자연스럽게 진화해 왔다.가사를 통한 서사 구축을 가장 강력한 무기로 삼아온 이들은 팬데믹 시대의 고립감을 포착한 '날씨를 잃어버렸어'와 벼랑 끝의 사랑을 노래한 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You)', 'LO$ER=LO♡ER'의 계보를 이어, 이번 신보에서는 그간 즐겨 쓰던 판타지적 은유와 화려한 설정을 과감히 걷어내고 차가운 현실을 날것 그대로 직시하는 방식을 택했다.앨범의 포문을 여는 오프닝 트랙 'Storm is...'는 몽환적인 신시사이저와 절제된 퍼커션, 고조되는 긴장감을 통해 불확실성 속으로 기꺼이 걸어 들어가는 결의를 담아낸다. 폭풍을 피해야 할 재앙이 아닌 정체된 일상을 깨뜨리는 필연적 전환점으로 제시하며 앨범 전체를 관통하는 서사의 중심축을 단단히 세웠다.타이틀곡 'Angel Bite'(엔젤 바이트)는 경쾌한 비디오 게임 사운드풍 일렉트로닉 비트 위에 경제적 박탈감과 미래에 대한 불안, 사랑마저 사치처럼 느껴지는 20대의 팍팍한 현실을 낭만화 없이 직설적으로 얹어내며 가장 강렬한 이질적 울림을 자아낸다. 밝은 멜로디 이면에 자리한 냉정한 현실 인식과 불완전함에 대한 솔직한 고백은, 경제적 안정과 낙관적인 미래가 점점 멀어져만 가는 세대의 좌절감을 꾸밈없이 인정하며 곡의 정서적 호소력을 배가시킨다.특히 글로벌 시장을 겨냥해 영어 가사 비중을 대폭 높이는 최근 K팝 트렌드 속에서 'Angel Bite'가 유려한 한국어 구어체 표현을 중심에 세운 점은 단연 돋보인다. 해외 리스너의 접근성을 위해 모국어의 섬세한 결을 희생하지 않고도, 직관적이고 생생한 한국어 가사만으로 언어의 장벽 너머까지 진정성 있는 공감을 전할 수 있음을 똑똑히 증명했다.수록곡 'Higher Love'는 댄스 펑크 기타 리프와 일렉트로닉 사운드를 결합해 앨범 전체의 역동성을 살려내는 핵심적인 에너지원으로 작동한다. 기존의 록 기반 사운드를 단순 반복하지 않으면서도 꿈과 야망이 주는 고통과 동력을 동시에 포착한 이 트랙은, 원래 5곡 구성이었던 앨범에 휴닝카이의 강력한 추천으로 추가되며 멤버들의 음악적 직관과 주체적 참여가 앨범의 완성도를 얼마나 끌어올릴 수 있는지를 입증했다.두 개의 유닛 트랙은 기존 완전체 구성을 벗어나 멤버 개개인의 새로운 음악적 질감과 조합을 탐구하는 반가운 변주를 선사한다. 먼저 연준·태현·휴닝카이가 호흡을 맞춘 'Sweetest Escape'는 그루비한 퍼커션과 빈티지 신시사이저 위에 대조적인 세 보컬의 음색을 조화롭게 얹어내며 여유롭고 매혹적인 R&B 팝의 정수를 보여준다.반면 수빈과 범규가 직접 작사에 참여한 'Touch the Sky'는 부드러운 음색에서 연상되는 서정적 발라드라는 예상을 완전히 깨고 미니멀 테크노 장르에 도전해 앨범 최대의 수확으로 떠올랐다. 몽환적인 신시사이저와 절제된 비트, 숨결이 섞인 섬세한 보컬의 최면적 대비는 팀 고유의 정체성을 잃지 않으면서도 멤버 개개인의 음악적 영역이 어디까지 확장될 수 있는지를 설득력 있게 증명한다.엔딩 트랙 'Hate It or Love It'은 비록 앨범 내에서 가장 화려하게 귀를 사로잡는 곡은 아닐지라도, 앞선 트랙들이 쌓아 올린 불안과 좌절, 야망의 소용돌이를 수용하고 변화를 받아들이는 성찰적 얼터너티브 팝으로 거대한 서사의 온화한 마침표를 찍는다.다만 6곡 전체 러닝타임이 약 16분 남짓에 그치면서, 매력적인 음악적 아이디어를 충분히 발전시킬 여백이 부족했다는 점은 이번 앨범의 가장 뚜렷한 한계로 남는다. 타이틀곡 'Angel Bite'가 가사의 묵직한 감정선에 걸맞은 드라마틱한 브릿지나 확장된 후반부를 갖추지 못한 점이나, 최면적인 편곡이 돋보인 'Touch the Sky'가 조금 더 길게 호흡하며 여운을 쌓아 올리지 못한 점은 즉각적인 임팩트에 밀려 곡의 서사적 완결성을 일부 양보한 아쉬움으로 남는다.그럼에도 'PERFECT STORM'은 단순한 히트곡 모음집을 넘어 실험적 팝과 록, R&B, 테크노를 아우르는 완성도 높은 작품이다. 작사와 선곡, 퍼포먼스 디렉팅 전반에서 증명된 멤버들의 창작 역량이 앞으로를 더욱 기대하게 만든다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr