'숨바꼭질2' 안혜린 PD가 배우 이정현과 예능에서 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.23일 서울 상암동 CJ ENM 사옥에서 엠넷플러스 오리지널 예능 '숨바꼭질2' 종영 기념 인터뷰가 진행됐다. '숨바꼭질2'는 K팝 아티스트들이 정체불명의 술래를 피해 4444초 동안 생존과 탈출에 도전하는 공포 예능으로 코르티스, 제로베이스원, 리센느 등 다양한 아이돌 그룹이 출연했다.이번 시즌에는 시즌1과 달리 게임의 시작을 알리는 '스토리텔러' 역할이 새롭게 등장했다. 스토리텔러로는 '신병' 시리즈, '미스터 션샤인' 등에 출연해 얼굴을 알린 배우 이정현이 합류했다. 그는 매회 아이돌 그룹에 괴담을 들려주며 프로그램의 몰입도를 높이는 역할을 맡았다.안 PD는 스토리텔러를 도입한 이유에 대해 "시즌2에서 세계관을 확장하면서 출연진이 이야기에 몰입할 수 있도록 돕는 장치가 필요했다"고 설명했다. 이어 "시청자 입장에서도 예상하지 못한 인물이 등장하면 색다른 재미를 느낄 수 있을 것 같아 배우 섭외를 생각했다"며 "'심야괴담회'에서 이정현 씨를 보고 인상 깊었다. 미팅 당시 아이돌과의 작업에도 흥미를 보이셔서 감사하게도 함께하게 됐다"고 말했다.이정현과의 작업에 대해서도 만족감을 내비쳤다. 안 PD는 "주로 아이돌 리얼리티를 연출해 와서 배우와 작업하는 건 처음이었다. 이정현 씨가 워낙 소탈하고 적극적인 분이라 촬영이 수월했다"며 "'신병' 촬영으로 바쁜 와중에도 직접 일정을 조율하며 참여해 주셔서 감사했다"고 전했다.이정현의 의외의 모습도 언급했다. 안 PD는 "리얼리티 예능 특성상 다시 촬영할 수 없어 한 번에 진행해야 했다. 이정현 씨도 첫 촬영 때 실수하지 않으려고 굉장히 긴장하시더라"고 회상했다. 이어 "걸그룹을 처음 만났을 때도 긴장한 모습을 보여주셨다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr