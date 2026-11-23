예원이 '귀묘한 이야기2'에 출연한다. / 사진제공=SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'

예원, 레오 란타가 '귀묘한 이야기2'에 출연한다. / 사진제공=SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'

가수 겸 배우 예원(37)이 결혼을 40세 이후로 미루라는 조언을 받았다. 일과 연애를 모두 잡고 싶다는 고민을 털어놓은 가운데 무속인으로부터 "시집가지 말라"는 말을 듣고 당황했다.23일 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 47회에는 예원과 레오 란타가 출연해 '오해'를 주제로 이야기를 나눈다.이날 MC 이국주는 출연진에게 "누군가에게 오해를 산 적이 있나"라고 질문한다. 예원은 "굉장히 밝고 사람들에게 친근하게 다가가는 이미지라 외향적이라고 오해를 많이 받는다. 하지만 실제로는 사람들을 만나는데 에너지를 굉장히 많이 쓴다. 그게 나에 대한 오해가 아닐까 한다"며 실제로는 내향적인 성격이라고 밝힌다.다른 사람을 오해한 경험에 대해서는 "상대방을 오해한 적이 있는 게 아니라 오해하기 전에 거리를 두는 거 같다. '이 사람과 조금 더 있으면 내가 좀 안 좋아질 거 같다'라는 생각이 들면 멀어진다"고 털어놓는다.이어진 점사 시간에 예원은 일과 연애 사이에서 고민하고 있다고 고백한다. 그는 "예능부터 드라마 등 여러 가지 일을 하고 있다. 연예인이라는 직업을 가진 사람은 일복과 연애운이 같은 길(?)이라서 일이 막 들어오려고 할 때 연애를 하면 일이 막힌다는 말도 있더라. 나는 지금 일도 많이 하고 싶고 연애도 잘하고 싶다. 그런데 연애를 하지 말아야 할까"라고 묻는다.무속인이 답변하려 하자 예원은 "잠깐만! 무서워"라며 긴장한 모습을 보인다. 이때 무속인은 "솥단지를 걸지 마라"라고 말해 출연진을 놀라게 한다.예원이 그 뜻을 묻자 무속인은 "시집가지 말라는 말이다. 정해놓은 목표에 도달하기 전까지는 거기에 대해서 늘 미련이 남아 있는 사람이다. 그래서 그걸 추천하지 않는다"고 설명한다.결혼을 미루라는 조언에 시무룩해진 예원은 "연애까지는 괜찮은가"라고 다시 묻는다. 무속인은 "결혼하려고 연애하는 사람이다. 홀릭을 해버린다"고 답한다.이에 예원은 "맞다. 워낙 외로움이 있는 편이다"라고 인정한다. 무속인은 "외로운 사주라서 위기가 왔을 때 사람을 찾는 성향이 있다. 그게 위험하다는 거다"라고 덧붙인다.또 다른 무속인은 예원의 결혼 시기를 구체적으로 언급한다. 그는 "일, 결혼운이 다 들어와 있다. 결혼을 하려면 40세가 넘어서 했으면 좋겠다. 현재는 일이 먼저다. 그러나 분명하게 내가 볼 때는 사람은 있다"고 말한다.예원은 앞으로 조심해야 할 일이 있는지도 궁금해한다. 이에 무속인은 "작년부터 올해, 내년 운기가 상당히 좋은 편이다. 작년부터 막혀 있던 운이 뚫리기 시작하면서 물이 들어오는 형국이다. 이럴 때 조심해야 할 게 있다"고 조언한다. 이어 "내후년에는 진짜 큰 운이 들어올 것이다. 더 큰 운이 들어오는데 그때는 귀인 문서가 들어올 예정이다. 결혼을 해도 되는 시기이기도 하고 배우자감이 들어오는 시기다"라고 덧붙인다.다른 무속인은 "보기와는 다르게 현모양처가 될 거다"라고 말한다. 예원은 "와우! 여기서 알아주신다. 진짜 현모양처 스타일이다. 너무 기분 좋다"며 만족스러워한다.예원이 일과 결혼 사이에서 어떤 조언을 더 듣게 될지는 23일 오후 11시 30분 방송되는 '귀묘한 이야기2'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr