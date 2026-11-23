TXT Beomgyu and Yeonjun on Weverse Live / Web Capture

TXT Yeonjun and Beomgyu / BIGHIT Music (HYBE)

보이그룹 투모로우바이투게더의 연준과 범규가 개인 라이브 방송 중 반복적으로 걸려 온 사생의 전화에 대해 직접 선을 그으며, 사생활을 침해하는 행위는 진정한 팬의 범주에 속하지 않는다고 분명히 밝혔다.연준과 범규는 각각 지난 21일과 22일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 개별 라이브 방송을 진행하던 중, 발신자들의 지속적인 전화 연결 시도로 방송 흐름이 끊기는 상황을 겪었다. 두 멤버는 불쾌감을 드러내는 동시에, 시청 중인 팬들에게는 해당 행위에 반응하지 말 것을 당부했다.범규는 지난 22일 라이브 방송에서 재생 중이던 음악이 계속 걸려 오는 전화로 중단되자 방해금지 모드 설정을 고민하며 발신자들에게 중단을 요구했다. 범규는 "전화하지 마라, 나 화낸다"고 경고한 뒤, 상황을 지켜보던 공식 팬덤 모아(MOA)의 불만을 의식한 듯 "저 사람들은 사랑받는 법을 모르는 것뿐이다. 잘못된 방식으로 배운 것"이라고 말했다. 이어 "저런 사람들은 관심을 주면 좋아하니까 무시하자"며 팬들이 방해 요소에 신경 쓰지 말 것을 당부했다.앞서 연준 역시 하루 전인 21일 위버스 라이브 방송 중 국제전화를 포함한 여러 통의 전화를 받으며 방송에 차질을 빚었다. 연준은 소통을 이어가려 노력하면서도 반복되는 연락에 "좋게 말할 때 그만해 달라"고 요청했으며, 자신을 단체 채팅방에 초대하는 행위 역시 중단해 달라고 덧붙였다.연준은 방송 도중 대신 사과를 건네는 팬들을 향해 사생과 팬을 명확히 구분 짓는 입장을 밝혔다. 그는 "여러분 걱정하지 마라. 사생은 팬으로 치지 않는다. 사생과 팬은 다른 것"이라며 아티스트의 사생활 경계를 침범하는 이들을 '사생팬'이라 부르는 것 자체에 의문을 제기하고, 시청자들에게 계속되는 전화를 무시할 것을 권했다.이틀 연속 발생한 이번 사례는 팬들과의 실시간 소통을 목적으로 진행되는 라이브 방송 환경에서 K-팝 아티스트들이 겪는 사생활 침해 문제를 다시금 드러냈다. 두 멤버는 각자의 방식으로 대응하면서도, 개인의 영역을 침해하는 행위는 애정 표현이 될 수 없으며 일반 팬덤과 분리되어야 한다는 점을 분명히 했다.한편 투모로우바이투게더는 최근 다섯 번째 월드투어 '스틸 더 윈드(STEAL THE WIND)'의 일환으로 마카오 갤럭시 아레나에서 열린 3회 공연을 전석 매진 속에 마쳤다. 이들은 오는 12월 19일과 20일 일본 후쿠오카 미즈호 PayPay 돔 공연을 이어가며, 2027년 초 도쿄, 오사카, 아이치에서 투어를 계속할 예정이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr