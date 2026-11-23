여에스더, 홍혜걸이 홍콩 여행 중 불화를 맞는다./사진제공=SBS

여에스더, 홍혜걸이 홍콩 여행 중 불화를 맞는다./사진제공=SBS

의사 겸 방송인 여에스더, 홍혜걸 부부가 홍콩 여행 중 격한 갈등을 빚은 끝에 스튜디오 녹화에도 불참했다.오는 24일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 여에스더·홍혜걸 부부의 홍콩 여행기 두 번째 이야기가 공개된다.지난 방송에서 '우울증 극복 프로젝트' 홍콩 여행기로 화제를 모았던 두 사람은 이날 한껏 멋을 낸 채 미슐랭 식당을 찾는다. 베이징덕과 딤섬 등 음식 퍼레이드를 즐기던 것도 잠시, 두 사람 사이에는 또다시 말싸움이 벌어진다.급기야 홍혜걸이 약속된 일정을 거부하면서 여행 중단 사태까지 이어진다. 참다못한 여에스더는 울분을 터뜨린다. 여에스더는 "야, 왜 이렇게 건방져"라며 평소 쓰지 않는 반말까지 쏟아내고, 홍혜걸은 물론 지켜보던 스튜디오 출연진까지 충격에 빠진다. 결국 두 사람은 이날 스튜디오 녹화에도 모습을 보이지 않아 각종 의혹을 불러일으킨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr