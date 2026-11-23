'너의 그라운드' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'너의 그라운드' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

배우 조한철과 권승우, 홍우진 등 여섯 배우가 '너의 그라운드'에 합류한다. 법무법인과 스포츠 에이전시를 배경으로 서로 다른 목표를 가진 인물들의 이야기를 그릴 예정이다.다음 달 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'는 한 번의 좌절로 멈춰버린 야구선수 강해환(공명 분)이 변호사 출신 에이전트 서희승(한효주 분)을 만나 다시 꿈을 향해 나아가는 이야기를 담은 작품이다.23일 공개된 스틸컷에는 법무법인 '조이'와 스포츠 에이전시 '동행'의 주요 인물들이 담겼다. 조한철과 권승우는 법무법인 소속 변호사로, 홍우진과 이제연, 오경주, 오유진은 스포츠 에이전시 직원으로 등장한다.조한철은 법무법인 '조이'의 대표 변호사 조구연 역을 맡았다. 아버지가 설립한 로펌을 업계 1위로 성장시킨 사업가로, 스포츠 에이전트 사업까지 확장하려는 야심을 품고 있다. 특히 서희승의 능력을 일찌감치 알아보고 사업에 적극 활용하려 한다.권승우는 '조이' 소속 변호사 박도하로 분한다. 서희승의 대학 선배이자 로스쿨 동기로 치열하게 살아가는 서희승을 편견 없이 바라보는 인물이다. 조구연과 서희승 사이에서 어떤 역할을 하게 될지 관심이 쏠린다.스포츠 에이전시 '동행'에서는 홍우진이 선수 출신 에이전트 팀장 최무성을 연기한다. 과거 드림즈의 내야수로 활약하며 국가대표까지 발탁됐던 인물로 풍부한 현장 경험을 갖췄다. 동치영(김신록 분)의 능력을 인정하고 신뢰하는 조력자이기도 하다.이제연은 증권맨 출신 에이전트 박주현 역을 맡았다. 야구 시장의 사업적 가치를 알아보고 '동행'에 합류했으며 훗날 자신의 회사를 차리겠다는 목표를 갖고 있다. 오경주는 야구에 대한 열정이 남다른 사원 윤성훈으로 등장한다. 박주현에게 라이벌 의식을 느끼며 티격태격하는 관계를 형성한다.오유진은 데이터 분석팀 팀장 채동원으로 분한다. 야구광인 아버지 때문에 오히려 야구를 싫어하며 자랐지만, 동치영에게 발탁돼 스포츠 에이전시에서 일하게 된다. 이공계 출신으로 선수들의 기록과 데이터를 분석하는 역할을 맡는다.제작진은 "조한철, 권승우, 홍우진, 이제연, 오경주, 오유진 배우가 각자의 색깔을 살린 연기로 인물들의 매력을 한층 풍부하게 만들고 있다"며 "서로 다른 목표를 향해 움직이는 '조이'와 하나의 팀으로 호흡을 맞추는 '동행'의 대비도 흥미로운 관전 포인트다. 여섯 배우가 만들어갈 연기 앙상블에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.'너의 그라운드'는 12월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr